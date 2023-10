Shakira deja mal a Gerard Piqué con dardo a Barcelona: 'Era prácticamente estar sola'

A más de un año de haber anunciado su separación, los nombres de Shakira y Gerard Piqué siguen escribiéndose en la misma línea de los titulares de la prensa rosa. La cantante barranquillera, que permanece dando de qué hablar con sus éxitos musicales, y el exjugador del Barcelona, sumido en su proyecto de la King's League, no han podido dejar atrás el impacto mediático de su ruptura, tras doce años de relación.

En los últimos días, el lanzamiento de 'El Jefe', el nuevo 'hit' de Shakira, volvió a poner en el paredón a Gerard Piqué. Esto, debido a la historia que estaba detrás de la lírica y el papel que tendría el exdefensor español en ella.



Ahora, en medio de la ceremonia de los Premios Billboard, en los que Shakira estuvo nominada, la cantante barranquillera dio una llamativa entrevista en la que, una vez más, Piqué resulta señalado.



En esta oportunidad, por el sentir de Shakira respecto a sus años de vida en Barcelona.



(Puede leer: Gerard Piqué y un violento mensaje luego de preguntas por Shakira: ¿Para quién iba?).

'Era, prácticamente, estar sola': Shakira

Gerard Piqué y Shakira Foto: Efe

En una emotiva entrevista con los medios oficiales del evento, Shakira destacó que actualmente vive una "luna de miel" con su carrera musical.



"Escribo más cuando estoy en mi peor momento. La vida me da un golpe, y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviera tanta energía vital para superar determinadas etapas de la vida. Y resulta que yo era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi principal herramienta de supervivencia", dijo Shakira sobre su momento actual, tras el dolor natural por la separación de Piqué.



(Además: Shakira, ataque directo a Piqué al hablar de la vida de sus hijos: 'Allá era difícil').



Luego, entrando en detalles de lo que fue su vida en Barcelona, la cantante volvió a hacer hincapié en que dejó de lado su carrera musical por la dinámica de su rutina en la Ciudad Condal.



"Todo fue muy lento y muchas ideas quedaron en el vacío. Me quedé sin poder ejecutar muchos de mis planes. Creo que por eso también estaba desmotivada. Ahora estar aquí, cerca de tantos compañeros, productores, músicos y amigos, es una gran motivación", expresó Shakira.



Después, en lo que sus fanáticos ven como un dardo a Gerard Piqué, la cantante manifestó: "Era, prácticamente, estar sola".

'Todo ha cambiado'

Shakira, en la Semana de la Música Latina de Billboard, en octubre de 2023. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich. EPA. EFE

Durante la charla que mantuvo en el Faena Forum de Miami Beach con la directora de contenido en español de Billboard, Leila Cobo, la intérprete de 'Hips Don't Lie' rememoró los entresijos de algunos de los éxitos logrados a lo largo de su carrera, y lo difícil que fue que una latina como ella entrará en las radios estadounidenses.



"Ahora ya no es así, ahora nadie le dice al artista con quien se debe relacionar o hacer", destacó la cantante, quien saludó que en la actualidad los músicos puedan tener un contacto directo con su público, así como que haya más aceptación del español entre los oyentes anglosajones.



"Hoy en día todo ha cambiado, hoy en día cantar en español es lo más cool", añadió.



Reconoció que fue importante el éxito que alcanzó el sencillo 'Whenever, Wherever', corte de su quinto de álbum estudio, y el primero de su discografía en inglés, "Laundry Service" (2001), que incluye sonidos de una quena, reflejo de su pasión en ese entonces por la música andina.

*Con EFE