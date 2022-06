La separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué es uno de los temas que más consulta el público y sobre el cual los medios de comunicación del mundo siguen investigando.

Como es difícil llegar a ellos, pues lo más centrado es buscar hablar con las personas allegadas a los dos protagonistas y en este caso el cantante colombiano Carlos Vives fue indagado sobre el particular.



Vives confirmó que su compatriota está triste, luego del anuncio público de la separación y que no la pasa bien.



“Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa”, dijo Vives a la agencia Europa Press en Madrid.



Y agregó: "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'Estoy triste'".



Sobre el punto clave de la separación, Vives señaló no tener conocimiento sobre el tema y se refirió en buenos términos al defensa de la selección de España.



“No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", dijo Vives en España.

También le indagaron sobre el apodo que le tenían a Shakira los demás integrantes de la plantilla del Barcelona de ‘la patrona’.



"No puede ser, no me digas esa vaina. Las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien", declaró.



