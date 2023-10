Shakira, sal en la herida de su exsuegro y Piqué: así se grabó el video de 'El Jefe'

Desde su separación de Gerard Piqué, Shakira no ha parado de lanzar dardos contra él y su familia. A través de su música expuso lo terrible que la pasó en su vida, además de la relación con sus exsuegros. Como quedó evidenciado en su más reciente éxito, 'El Jefe', que apunta a Joan Piqué Rovira, el padre del exfutbolista.

La colombiana de 46 años estrenó el sencillo el pasado 20 de septiembre, y la canción no ha parado de sonar en las plataformas musicales.



La canción, en colaboración con la agrupación Fuerza Regida, se convirtió en un éxito, con frases sonoras que abordan la difícil situación que muchos inmigrantes pasan, pues dejan su país en búsqueda de una mejor vida y, en muchos casos, terminan siendo explotados laboralmente.



Sin embargo, la colombiana no solo puso foco sobre una injusticia social, sino que en una de las estrofas fue más allá:



"Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

Detrás de cámaras

Lili Melgar y Shakira.

Ahora Shakira, en medio del furor de su canción, mostró detalles del detrás de cámaras del video del tema musical.



En el video se ve todo lo que implica grabar un videoclip: meter la cabeza entre una mesa, montar caballo, repetir bailes y mucho más.



Se ven detalles de ciertas escenas grabadas en estudio con croma y con ayuda de la tecnología, que recrean espacios y tomas como la del famoso tren en movimiento, y se ve el gran despliegue técnico y humano para la realización del video final.

