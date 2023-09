Mientras la artista colombiana Shakira goza de su éxito, de sus canciones y presentaciones espectaculares, nuevos ecos llegan desde España, en relación al malestar que tendría con ella su exsuegra, la mamá de Piqué, Monserrat Bernabeu.



Según se ha conocido por medios en Europa. Bernabeu acusa a la colombiana de ser responsable directa del alejamiento que han tenido sus nietos, Milan y Sacha, con ella.

El malestar de la abuela

Shakira y Monserrat. Foto: Redes sociales

Al parecer la madre de Piqué está molesta porque ha notado de parte de sus nietos un trato muy frío hacia ella. De hecho, fue en la última visita de los menores a Barcelona cuando la mamá de Piqué sintió el supuesto cambio de actitud de sus nietos.



Se dice que ha sido tal su distanciamiento, que han dejado de llamarles "avi", al abuelo, y "ona" , a ella como lo hacían normalmente. La madre de Piqué argumentaría que la propia artista se los prohibió, según mencionó una fuente cercana a la familia a la revista española Lecturas.



Otro factor sería que al parecer los niños preferían estar en el celular que compartir con la familia durante su estadía en Barcelona.

La señora Monserrat Bernabeu es muy famosa en su campo en su país. Foto: Instagram: @shakira / Página web Institut Guttman

"Los niños estaban más pendientes del móvil que de disfrutar del día y le dijo a Gerard: 'Para esto ya. No puede ser que los chicos no quieran ni ir a la montaña por el teléfono'", citó lafuente.



Desde la separación de la pareja no han faltado versiones sobre una supuesta mala relación de Monserrat con Shakira. Se ha dicho que la exsuegra incluso la llamaba 'bruja' y hubo videos que demostraron aparentes tratos agresivos hacia la colombiana.



Mientras tanto, Shakira inauguró en Barranquilla la Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos, con la que espera impactar y dar educación a más de mil niños cada año de esta comunidad que convive con las desigualdades socioeconómicas.



Además, Shakira peleará por uno de los premios más codiciados de los premios Grammy Latinos, que se entregarán este año por primera vez fuera de Estados Unidos, en la ciudad española de Sevilla, es el de Grabación del año, con su colaboración con Bizarrap, la "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", un tema que suma más de 1.400 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube y que la propia artista definió como su "gran desahogo" tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.



