Uno de los puntos clave del proceso de separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué fue la custodia de los dos hijos de la pareja, Milan y Sasha. Los acuerdos alcanzados por las visitas son inquebrantables, pero hay situaciones que se salen del rigor de la ley.

La decisión judicial fue que los dos niños permanezcan con Shakira, quien está haciendo todos los trámites para fijar su residencia en Miami, lejos de Barcelona, donde vivió con su expareja durante los últimos años.

Piqué, a esperar...

Shakira y Piqué. Foto: EFE y AFP

En el acuerdo por la custodia se estableció que Piqué tendrá tiempo para ver a sus hijos, sin embargo, los detalles de esos encuentros no son tan estrictos.

Según informa la prensa internacional, durante el pasado fin de semana la artista hizo esperar al deportista cerca de media hora, para permitirle ver a uno de sus hijos.



Piqué llegó puntual, pero tuvo que esperar en frente de la casa de la artista, dentro de su carro, mientras salía su hijo, y esto mientras era asediado por reporteros y fotógrafos que siguen a diario lo que acontece con la expareja y que no perdieron oportunidad para ir por él.



Algunos de lo reporteros intentaron acercarse a Piqué para pedirle una declaración, pero, según los informes, el exfutbolista los habría ignorado.

El acuerdo por Clara Chía

Según el diario El Nacional de Catalunya, una de las cláusulas del acuerdo es que Milan y Sasha no pueden convivir con la nueva novia de Piqué.



“La norma plasmada en el acuerdo secreto de separación es que Milan y Sasha no pueden compartir espacio y tiempo con Chía”, dice el informe publicado hace unos días.



El abogado de Piqué, Ramón Tamborero, desmintió esa versión y aseguró que en ese tema no existía ninguna limitación, por lo cual no hay restricciones para que los niños compartan con la nueva pareja de su padre.





