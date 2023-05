Shakira y Gerard Piqué siguen en el 'tire y afloje' de su separación. Según las últimas informaciones que se han conocido, el exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera permanecen enfrascados en distintos debates a pesar de haber llegado a un acuerdo ya sobre el manejo que le darían al porvenir de sus hijos.

Conforme se ha podido saber, a partir de la próxima semana Piqué podrá tener a sus hijos mucho más tiempo del esperado. Las vacaciones de Sasha y Milan, que empezarían este próximo 2 de junio, compondrían el periodo ideal para que el exdefensor del Barcelona comparta más tiempo con ellos.



Y aunque todo indica que Piqué debería estar contento por la ventaja en esa situación, 'Informalia' revela que el exfutbolista está molesto. Y con ese ánimo tomó decisión contra Shakira tras la aparición de sus hijos en el videoclip de 'Acróstico', la última canción de la artista.



Piqué, molesto, toma decisión por aparición de sus hijos en 'Acróstico', de Shakira

La triada Piqué, Clara Chía y Shakira. Foto: Instagram de Gerard Piqué, YouTube Shakira

Según publica 'Informalia', fuentes del entorno del exfutbolista aseguran que se enfadó mucho al ver a sus dos hijos aparecer en la última canción de Shakira.



Conforme asegura el medio, "llegó a la conclusión de que los niños temen a su madre y que Shakira tiene a sus hijos bajo una gran influencia, donde no les trasmite respeto a su padre".



En las últimas horas, señala el portal en mención, Piqué, aún molesto, tomó la decisión final sobre la idea de demandar a Shakira por lo ocurrido.



Y aunque su interés habría sido exponer su rabia, Piqué optó por no demandar a Shakira. Esto, según 'Informalia', "para no mezclar de nuevo a los niños en otro enredo judicial".



