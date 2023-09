Shakira y Barranquilla se volvieron a encontrar. La colombiana estuvo en su ciudad natal en la que inauguró un nuevo colegio en una de las zonas más difíciles de la ciudad.

Estuvo con sus hijos, Milan y Sasha, y compartieron con sus abuelos y los amigos más cercanos. Incluso, los niños fueron a ver al Junior de Barranquilla.

(¿Eliminatorias en peligro? Demanda provocaría 'revolcón' en el camino al Mundial 2026)(Shakira: inesperada reacción de Piqué a la visita de la cantante a Barranquilla)

La atracción



Milan Pique, el hijo mayor de la cantante colombiana Shakira y del exfutbolista español Gerard Piqué, asistió el domingo al partido entre el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, que terminó 1-1 y fue válido por la jornada 12 de la liga colombiana.



En imágenes publicadas en las redes sociales, se ve al menor vestido con una camiseta del Junior -el equipo de la ciudad de la que es oriunda su mamá- y sentado en un palco del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla hablando con otro niño.



El sábado, la cantante inauguró el sábado la Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos, con la que espera impactar y dar educación a más de mil niños cada año de esta comunidad que convive con las desigualdades socioeconómicas.



Este colegio, que tuvo una inversión de más de 16.000 millones de pesos colombianos (unos 4 millones de dólares), consta de 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, dos laboratorios, aulas de arte, biblioteca, comedor, cocina y otros espacios comunes para que los estudiantes y comunidad los puedan aprovechar.

La confesión

Hasta el momento, con su fundación la cantante ha construido nueve colegios en las zonas más deprimidas de Colombia, aunque aseguró que “hay que seguir trabajando" y están construyendo más en Quibdó (Chocó), en Barranquilla (Atlántico) y en Tibú (Norte de Santander), así como centros académicos en el departamento de La Guajira.



Tuvo tiempo hasta para hablar de lo que le ha pasado en el último año y tras la separación de Piqué, que anda para arriba y para abajo con Clara Chía Marti, su novia.



“Se va gente de tu vida, pero se abren nuevos espacios, quizá nuevas energías, se quedan los que se tienen que quedar y a partir de ahí vas sumando”, dijo.

Y agregó: “Este último año ha sido durísimo para mí en lo personal, en lo profesional la vida como que me ha compensado y de eso se han encargado mis fans”.



A Shakira le ha dado fuerzas los éxitos que ha tenido y ayudar a los más necesitados, pero no ha olvidado su pasado.



“Tengo muchas razones ahora para luchar, muchas más que antes", sentenció.

(¿James, qué pasa en Sao Paulo? Se revela por qué no jugó contra Flamengo)