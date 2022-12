Shakira sigue su vida. Bueno, Gerard Piqué también. Los medios en España manejan la información de que la cantante tiene dificultades para viajar a Miami, Estados Unidos.

Después del acuerdo al que llegó la pareja, la barranquillera comenzó a labrar su camino, a alistar la mudanza con Sasha y Milan, sus hijos, pero no ha sido fácil.



Mientras, Piqué sigue con la relación con Clara Chía Marti, aunque también se advierte que ese amor no pasa por su mejor momento.

¿Y el trasteo?



Shakira tiene un gran problema, no puede mudarse. ¿La razón? El podcast Mamarazzis asegura que la colombiana “está muy interesada en que el convenio regulador de sus hijos sea validado en los Estados Unidos por un juez, ya que de lo contrario, la mudanza se haría de manera irregular e ilegal”, contó musicmundial.com.



Y agregó: “Según afirmó el medio, este proceso podría durar, «entre dos y cuatro meses» y, por lo tanto, el traslado de Shakira a los Estados Unidos no se produciría los primeros días de enero de 2023”.



También se dice que la salud de su papá la tiene en vilo y será otro de los inconvenientes.



“Además, lamentablemente hay otro inconveniente para la intérprete de’Waka Waka’, y es la delicada salud de su padre, William Mebarak. El padre de la colombiana fue dado de alta hace algunas semanas tras sufrir complicaciones que “son de carácter reservado”. Sin embargo, su salud no ha sido la mejor en los últimos días, por lo que la estrella ha tenido que enfrentarse a todos esos problemas a la vez”, se cuenta.



