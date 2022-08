El Barcelona sufrió una decepción, como consideró el mismo Xavi Hernández, en el estreno de LaLiga Santander ante el Rayo Vallecano, en el que no pudo pasar del empate a cero en el Spotify Camp Nou, y su actuación se quedó muy lejos de las grandes expectativas generadas durante la pretemporada gracias a los fichajes y al buen rendimiento en el terreno de juego.

Este sábado el conjunto azulgrana no encontró la fluidez en el juego ni el acierto ante portería esperados y la ilusión existente, que comportó que acudieran 81.104 personas al feudo ‘culer’ un 13 de agosto, se atascó.



En medio de la mala hora de la escuadra, el defensor Gerard Piqué no tuvo minutos. Su ausencia parecía pronosticarse desde la contratación de Jules Koundé y Andreas Christensen.



Lo que quizá no se veía venir era que los comentaristas de la transmisión para Latinoamérica mencionaran a Shakira en el momento en que Piqué apareció en la cámara con signos de frustración.



La 'burla' ha sido muy comentada en redes sociales.



'¡Se fue en la bicicleta!'

En el partido entre el Barcelona y Rayo, sobre el minuto 5 del compromiso, el relator Germán Sosa le dice a Quique Wolff, su compañero de transmisión: 'Mira quién está en el banco'.



Luego, este último añade: "¿Y Shakira? No está, no".



"Ya fue", responde Sosa mientras las risas resuenan en cabina.



"¡Se fue en la bicicleta!", concluye.

La temporada acaba de empezar y aún quedan 15 días del mercado de fichajes para acabar de confeccionar la plantilla que quiere Xavi. Las demandas son un centrocampista, Bernardo Silva, y un lateral zurdo, Marcos Alonso.



La oportunidad del Barcelona para redimirse de esta decepción temprana será el próximo domingo con la visita al Reale Arena para medirse a la Real Sociedad. Para ese encuentro el Barça ya tiene un gran contratiempo asegurado: la baja del capitán Sergio Busquets, que fue expulsado ante el Rayo.

