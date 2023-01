El éxito de la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap con Music Sessions #53, su más reciente trabajo musical, sigue sacudiendo las redes sociales y generando interacciones, respuestas y críticas hacia el exjugador español Gerard Piqué.

La canción, estrenada el miércoles pasado, logró 14,4 millones de reproducciones en Spotify en sus primeras 24 horas, algo que la barranquillera celebró ruidosamente.



"Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", escribió Shakira en su cuenta de Instagram.

El festejo de Shakira no dejó por fuera una nueva indirecta para Piqué, a quien ataca directamente con la letra de su nuevo trabajo musical.



"Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes", escribió la colombiana.



"Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración", agregó.



"Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7", insistió la barranquillera. "No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", concluyó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes