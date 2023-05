Las canciones de Shakira han sido toda una revolución en el mundo de la música, sobre todo por el tono que ha asumido la artista en muchos de sus éxitos con letras que apuntan hacia su expareja, Gerard Piqué.



Ahora el que se pronunció sobre estas letras fue otro artista colombiano, juanes, quien no evadió hablar y dar su punto de vista.

Juanes sobre Shakira

Juanes estrena su álbum 'Vida cotidiana'. Foto: FilmHeads

Por estos días, Juanes se encuentra de lanzamiento, con su álbum ‘Vida Cotidiana’. Así, el cantante habló con la periodista Eva Rey, en su programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’, y allí reaccionó a las canciones de Shakira que ha dedicado a describir su rompimiento con Piqué y la infidelidad del exfutbolista, que ha sido tema mundial en el mundo del espectáculo y el deporte.



—¿Tú te verías escribiendo lo que Shakira le escribió a Piqué? ¿Le hubieras dedicado una canción así a Cecilia (su esposa)? —preguntó la periodista española.



—¿Acabando con ella? No sé. Pero es que es diferente, en este caso es diferente -comentó Juanes y agregó sobre Shakira—: A mí me parece muy valiente lo que ella hizo.

Edgar García Ochoa decidió escribir sus memorias con la cantante. Foto: Instagram @shakira

—Y le ha ido muy bien... —replicó la entrevistadora.



—Sí, se lo merece. Es una tenaz, es una mujer muy talentosa. No la conozco personalmente para hablar de su personalidad, pero me parece que es una talentosísima.



Los fanáticos de ambos artistas suelen insinuar que la relación entre Juanes y Shakira no es buena, pero al mismo tiempo claman por alguna colaboración musical entre ambos en algún momento.

REDACCIÓN FUTBOLRED

