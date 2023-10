Shakira cambia la letra de 'La Bicicleta' para 'borrar' a Piqué: así suena la canción

Shakira decidió sorprender a su amigo, el cantante colombiano Carlos Vives, quien se encuentra celebrando sus 30 años de carrera artística. La barranquillera vivió un momento especial con su compatriota en los escenarios de Miami cantando 'La Bicicleta'; eso sí, cambió la letra y quitó a Piqué.

En un giro inesperado, Shakira se presentó en el concierto que Carlos Vives daba en Miami. Ambos artistas habían conquistado los primeros lugares de las listas de éxitos en 2017 con su canción titulada 'La bicicleta'.



Aunque la letra original incluye una mención clara a Gerard Piqué, expareja de Shakira y padre de Milan y Sasha, hijos de la barranquillera, este sábado decidió hacer un pequeño ajuste y eliminarla de su presentación.

Shakira acaba de sorprender a Carlos Vives durante el concierto que el samario realiza en Miami.



“Nunca en mi carrera he hecho esto”, dice la barranquillera, justo antes de salir al escenario mientras sonaba “La Bicicleta”.



En la versión de 2017, Shakira canta: "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona", en alusión a su idilio de amor con el exjugador de la selección de España.



Sin embargo, le dio un giro de 180 grados a la letra y sorprendió al público al modificar esta parte de la canción. En lugar de mencionar a Piqué, utilizó la expresión "ese tipo", dejando una clara postura que él está en el pasado. La nueva versión generó una serie de comentarios y reacciones en las redes sociales y medios de comunicación

Piqué revela por qué no habla de Shakira

La separación del español Gerard Piqué y la colombiana Shakira ha dado para todo tipo de publicaciones, comentarios y rumores, y a diario surgen nuevos temas en torno a la famosa expareja.



Pues ahora Gerard Piqué y su amigo Ibai Llanos estuvieron en el programa 'Joaquín, el novato', de Antena 3, donde el presentador, el exfutbolista del Betis, le preguntó directamente por la colombiana, tal como cuenta el medio español Mundo Deportivo.



"Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?", le preguntó Joaquín al exfutbolista.

Shakira también le tenía apodo a Clara Chía. Foto: Instagram: Shakira - EFE

Piqué, sin tomarse tiempo para pensarlo, respondió directamente con un frío.



Incluso, la hija mayor de Joaquín le preguntó al presentador si algún día Piqué contará su versión. "Yo creo que ahora está tan feliz que no quiere entrar en polémica. Pero igual el día de mañana puede ser que sí. Es su vida al final", respondía el propio Joaquín.



"No creo, no vale la pena", respondió Gerard ante la insistencia de Joaquín, quien no dudo en afirmar: "Pues si algún día te lo piensas, me llamas".

