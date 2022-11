Este lunes trascendió en los medios de entretenimiento de España que el futbolista Gerard Piqué no habría ido al hospital a visitar al papá de Shakira, su expareja.

Luego de que se dijera que el jugador había ido en señal de apoyo, la presentadora Adriana Dorronsoro aseguró que "Piqué no le ha visitado (al padre de Shakira), ni siquiera se ha interesado por su salud".



Horas después de esa revelación, Shakira sorprendió en su Instagram con un emotivo video junto a su padre en el hospital.



"La vida es eso que sucede entre las visitas al hospital y los disfraces de Halloween", dijo.



'Hija ideal'

En la grabación compartida por Shakira se le ve ayudar a su padre a mover las piernas.



La publicación se llena de todo tipo de comentarios de apoyo tanto a la barranquillera como a su progenitor.



"Hija ideal", dicen algunos.



Entretanto, según Dorronsoro, "Shakira está muy molesta con que se esté diciendo en la prensa que Piqué ha ido a ver a su padre porque no solo no ha ido a verle; es que Piqué, directamente, no se ha interesado por la salud de William".

Hasta el momento, ni Piqué ni Shakira se han pronunciado sobre el tema.

