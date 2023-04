La colombiana Shakira ya se radicó en Estados Unidos y ha comenzado una nueva vida, pero hay fantasmas que no la dejan en paz y la persiguen.

Sin duda que desde que se anunció oficialmente la separación con el exfutbolista, Gerard Piqué, los problemas han aumentado, pero también sus éxitos con las nuevas canciones.



(Dani Alves: los cabos sueltos que dejó la nueva declaración, video)

(Mamá de Piqué revive su peor angustia y pide privacidad en tema Shakira)



Shakira está con Milan y Sasha en Miami y desde ese ‘centro de operaciones’ tratará de llevar su vida lo más calmadamente posible.



Sin embargo, hay un tema que la inquieta y es el relacionado con el juicio por fraude fiscal que tiene en España.



¿Cómo lo lidiará?

La barranquillera no le ‘sacará el cuerpo’, no puede y ya se sabe cómo afrontará desde EE. UU. este otro problema que no tiene el apellido Piqué.



Los medios españoles advierten que el tribunal permitirá a la cantante ausentarse de todas las sesiones del juicio, menos una”, según consigna el diario El país.



Y agregó: “Solo tendrá que acudir personalmente el día que le toque declarar, como acusada, por el presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. Como la sala prevé que haya señal institucional en directo, Shakira tendrá la posibilidad de seguir el transcurso de la vista oral desde su casa de Miami, donde permanece junto a sus hijos tras su separación del exfutbolista del Barça Gerard Piqué”.



Se sabe que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para ella por seis delitos fiscales presentados entre 2012 y 2014, y una multa de 23,7 millones de euros.

Lo que advierte la ley



“La ley prevé que los acusados que afrontan penas superiores a los dos años de prisión estén presentes en el juicio. Pero hay cierto margen de maniobra. El magistrado José Manuel del Amo, que presidirá el tribunal y será el ponente de la sentencia, acepta que Shakira se ausente de la práctica totalidad de sesiones del juicio por sus compromisos profesionales y por haber fijado su residencia en Estados Unidos”, contó el informe.



El País advierte que “el pasado jueves, el magistrado convocó a las partes personadas en el caso —la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los letrados de Shakira, Pau Molins y Míriam Company— a una comparecencia para organizar un juicio complejo que despertará un gran apetito mediático. Del Amo aceptó la petición de la defensa de que la cantante solo tenga que acudir “uno o dos días” al juicio, en Barcelona, coincidiendo con su declaración, y le permitirá además que declare cuando más le convenga en función de su agenda: en primer lugar (esta es la práctica habitual en los tribunales), en último lugar (una vez practicadas el resto de las pruebas) o incluso en alguna sesión intermedia”.



La exitosa cantante siempre ha dicho que es inocente. Luego de la separación con el exfutbolista, Shakira y sus abogados buscaron un acuerdo con la Fiscalía, pero no se ha llegado a un acuerdo.



Lo cierto es que es otro de los problemas a los que debe de enfrentarse Shakira, ahora, desde la otra parte del mundo.

(Shakira enfrenta un lío en Miami, peor que Piqué y Clara Chía)

(Barras bravas: ¿qué han hecho en Argentina y Chile para combatir su violencia?)





Deportes