Shakira y Piqué no descansan. A más de ocho meses de haber anunciado su separación, tras una relación de doce años, la cantante barranquillera y el exjugador catalán siguen siendo 'comidilla' de la prensa de entretenimiento por cuenta de los detalles de su ruptura.

En los últimos días, ha cobrado eco que Shakira viajaría pronto a Estados Unidos por motivo de salud de su padre. Y en medio de esa situación, se llevaría de una vez a Milán y Sasha, sus dos hijos. Esa decisión, aseguró 'Informalia', desató la rabia de los padres de Piqué.



Y ahora Jordi Basté, comunicador reconocido por ser amigo de Piqué, agravó la polémica, pues dio a entender que la historia de la separación de Piqué y Shakira no sería como se ha contado hasta ahora, según registra 'El Nacional', de Cataluña.



'Bombazo' sobre Shakira y Piqué

Clara Chía, Piqué y Shakira. Foto: Captura de pantalla TikTok, EFE

Basté fue entrevistado en un reconocido programa nocturno de la televisión ibérica en las últimas horas.



Allí, fue interrogado: "¿Eres 'team' Shakira o 'team' Piqué?"



"Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué", dijo.



Luego, comentó: "¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Algo que me di cuenta, una tontería: ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado por ellos, he coincidido con ambos quizás 3 o 4 veces", registra 'El Nacional', que luego destaca otras palabras de Basté:



"Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira (...) se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no deberíamos decirlo. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo el que hace referencia a su vida personal".



Piqué ataca jornalista ao ser perguntado sobre Shakira.



Ele acelerou o carro contra o repórter, que o seguiu.pic.twitter.com/7U3Ts8fGUS — José Norberto Flesch (@jnflesch) March 6, 2023

Hasta el momento, Piqué no ha hablado sobre la separación de Shakira. Tan solo se han registrado sus reacciones a las distintas canciones supuestamente relacionadas.

