Ya hace casi un año que Shakira y Gerard Piqué se separaron y no termina de conocerse noticias sobre los dos, cada día hay una.

La colombiana sigue en Miami, Estados Unidos, trabajando, en busca de más fotos de los que ha cosechado.

Otro problema



El ex futbolista lleva su vida en Barcelona al lado de su novia, Clara Chía Marti, pero no se escapa de los comentarios.



Hace poco, la barranquillera dio a conocer su nuevo trabajo, ‘Acróstico’ en que canta con sus hijos, Sasha y Milan, que ha sido un éxito.

¿Será verdad?



Sin embargo, a la colombiana la han señalado de plagio, no es la primera vez, pero sí la más reciente.



"Recientemente se ha dado a conocer una acusación de plagio en la melodía de la nombrada canción, que guarda mucha similitud con un tema de la cantante vasca Paula Mattheus llamado 'Te lo dije de verdad'", ice la información de ABC de España.



y agrega: "Ha sido la misma artista quien se ha pronunciado al respecto en sus 'stories' de Instagram, donde ha escrito lo siguiente: «Sí que se parece pero dudo que @shakira me haya plagiado 'Te lo dije de verdad'. Son cosas que pasan en la música a veces que son casualidad (Me imagino)".



Por el momento, Shakira ni su grupo se han pronunciado sobre el particular y esperan que el tema avance.



"Como se puede ver en el comunicado compartido por la artista española, ha continuado reafirmando que los dos temas guardan parecido, indicando que «eso es que es un buen tema", dice el periódico.

