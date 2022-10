Falta menos de un mes para el Mundial de Catar y los viejos debates reviven.

En medio de la lista en la que destacan la preocupación por las lesiones y los desgastes físicos de una competencia de intensidad, ha vuelto a resaltar el tema del sexo antes de los partidos.



Apoyado por la situación con la que se concibe la sexualidad en Catar y la decisión de algunas selecciones de mantener al margen a los jugadores de sus parejas, la situación se pone de relieve todavía más.



Este es el debate.



¿Es bueno tener sexo antes de un partido de fútbol?

Según reseña 'CNN', para el médico José Altieri, quien se desempañaba como preparador físico del club León, de México, "tener relaciones sexuales antes de una competencia deportiva no es recomendable al haber un desgaste calórico que genera una baja en el tono muscular y que puede afectar el desempeño del jugador en la cancha".



Frente a ese punto, la experta en sexualidad, Elsy Reyes, señala en charla con la misma cadena que "No hay mayor problema si lo haces una noche antes, y sobre todo si te alimentaste bien, dormiste bien; no habría razón por la cual estar en abstinencia".



Algunos futbolistas han hecho hincapié en el aporte emocional que trae la 'descarga' de tener sexo antes de un juego. Sobre ese particular, resalta Altieri: "El aspecto emocional está dentro, la preparación de un jugador es como un auto de F1 con cuatro ruedas que tienen que estar al mismo nivel de presión; la rueda física, la técnica, la táctica, y la psicológica emocional".



Acerca del desgaste físico, 'CNN' destaca: "Los especialistas consideran que bastan entre 10 y 15 horas para que el cuerpo se recupere de una relación sexual".

🤔 Al Cholo Simeone le preguntaron si es mejor tener sexo antes o después de los partidos: "Antes de un partido te beneficia en todo. Seguro. Después es peor... Estás cansado".🎙️ @El_Hormiguero pic.twitter.com/c8ex6jhB7D — Diario Olé (@DiarioOle) February 1, 2022

Los médicos enfatizan en que cuesta dar una respuesta certera y que cada caso se debe valorar de forma individual.

