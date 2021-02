Sevilla sueña alto en la Champions, pero primero debe frenar a Haaland

Un Sevilla en plena dinámica positiva recibe el miércoles al Borussia Dortmund dispuesto a mantener su buena racha en Champions con un ojo puesto en la estrella noruega del conjunto alemán Erling Haaland.



El equipo andaluz llega a esta ida de octavos de la Champions tras encadenar nueve victorias consecutivas, incluido un triunfo sobre el Barcelona en la ida de semifinales de Copa del Rey.



"Tenemos un equipo espectacular. Todos vamos a una, sabemos lo que queremos", aseguraba el sábado el delantero sevillista Munir El-Haddadi, tras la victoria sobre el Huesca en la Liga el sábado. Cuarto en el campeonato español, el conjunto que dirige Julen Lopetegui atraviesa un gran momento de forma y está vivo en tres competiciones.

Bajas

El equipo andaluz llega animado, pero lastrado por las lesiones de hombres importantes como los argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña, mientras se mantiene la duda del capitán Jesús Navas, que lidia con unos molestias en la cadera.



"Jesús se ha entrenado, está a disposición y decidiremos mañana que es lo que hacemos", afirmó este martes Lopetegui. En cambio, el Sevilla podrá contar para su duelo con el equipo alemán con su flamante fichaje de enero Alejandro 'Papu' Gómez, llegado en la última ventana de fichajes.



El exjugador del Atalanta se ha adaptado bien a su nuevo equipo, con el que lleva cuatro partidos en los que ha marcado un tanto. El argentino, que afirma tener intención de dejar su huella en el equipo sevillista, advierte contra el equipo alemán.



"El Borussia Dortmund viene desde hace años haciendo las cosas bien en la Bundesliga, siempre pelea en la Champions y saca muy buenos jugadores", dijo el 'Papu' en una entrevista con el diario ABC.



Entre esos "muy buenos jugadores" del Borussia Dortmund, el Sevilla tiene la mente puesta en cómo parar al joven delantero noruego Haaland, autor de 23 goles y 6 asistencias en 23 encuentros oficiales esta temporada.



"Es un jugador con mucho talento, técnicamente muy bueno y físicamente muy fuerte, pero estamos preparados para él", dijo este martes el centroampista brasileño del Sevilla, Fernando.

'Potencial ofensivo'

"No me quedaría sólo en él (Haaland), Borussia tiene a jugadores extraordinarios, a Sancho, a Reus, tiene alternativas arriba muy potentes, es un equipo muy completo a nivel ofensivo", advirtió Lopetegui.



Frente a un Sevilla en racha, el Borussia Dortmund no llega en su mejor momento a este encuentro de Liga de Campeones, pero el técnico sevillista recuerda que "es difícil encontrar equipos con tanto potencial ofensivo y nos va a obligar mañana a competir al máximo nivel".



Sexto en la Bundesliga, a nueve puntos del líder, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund acumula tres derrotas y dos empates en sus últimos siete encuentros oficiales.



"Si seguimos jugando como en los últimos partidos no tendremos posibilidad alguna" frente al Sevilla, advirtió Haaland en declaraciones a la cadena Sky tras el empate del fin de semana frente al Hoffenheim (2-2).



No obstante, el técnico del conjunto alemán, Edin Terzic, está convencido de que el Borussia Dortmund podrá volver a mostrar su mejor versión.



"Estamos convencidos de la calidad del equipo. No estamos esperando algo que no hayamos visto antes", aseguraba ante los medios. "Si ofrecemos nuestro mejor rendimiento durante 180 minutos tenemos buenas posibilidades", consideró Terzic, que la próxima temporada será sustituido por Marco Rose.

Alineaciones probables:

Sevilla: Bono - Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Jordán, Fernando, Rakitic - Suso, En Nesyri, 'Papu' Gómez.



Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney - Sancho, Reus, Reyna - Haaland.



Árbitro: Danny Makkelie (NED)



Hora: 3 p. m.



TV: Fox Sports



AFP