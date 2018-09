Duro golpe para el Real Madrid: Sevilla lo derrotó 3-0

Real Madrid sufrió un duro golpe este miércoles en la liga española, al caer derrotado 3-0 contra el Sevilla, en la fecha seis.

Los sevillistas, que no contaron con el colombiano Luis Fernando Muriel, dominaron a un Real Madrid, al que no le salió nada y que se quedó con diez el último cuarto de hora por la lesión de Marcelo, a pocos días de enfrentarse al Atlético de Madrid, el sábado.



El Sevilla impuso su velocidad por las bandas y pronto Jesús Navas puso un balón al área para que André Silva hiciera el 1-0 (16). Poco después, el portugués repetía (20) llevando el desconcierto al equipo blanco, que solo pudo responder con un balón al palo de Bale (22).



Tras el descanso, al que se llegó con el 3-0 tras el gol de Ben Yedder, el Real Madrid pareció dar un paso adelante, pero tras un gol de Luka Modric anulado por el VAR (53), el Sevilla volvió a tomar las riendas del encuentro. Bale volvió a intentarlo en una gran cabalgada, pero su disparo a bocajarro lo sacó el portero Vaclik (60), y tras la lesión de Marcelo, los blancos bajaron los brazos.



El Real Madrid no pudo aprovechar la derrota anterior del Barcelona en Leganés para ponerse líder liguero, mientras el Sevilla se puso cuarto a tres puntos de los blancos y el Barça.

DEPORTES