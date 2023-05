Sevilla de España conquistó este miércoles su 7ª Europa League luego de vencer por penaltis a la Roma que dirige José Mourinho, tras un empate 1-1 en 120 minutos.



El conjunto andaluz, que se impuso en este torneo continental en los años 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020, aventaja en cuatro coronas a Inter, Juventus, Liverpool y Atlético de Madrid. No ha perdido ninguna de las finales que ha disputado.



Un gol en propia meta del central del Roma Gianluca Mancini a los 55 minutos contrarrestó para el Sevilla el del argentino Paulo Dybala en la primera parte, con lo que se fueron a la prórroga la final de la Liga Europa en el Puskas Arena de Budapest.

Roma vs. Sevilla. Foto: EFE

Y la copa quiso corresponder al Sevilla por ese deseo de ganarla, incluso en una temporada como ésta, en la que hasta la llegada de José Luis Mendilibar al banquillo a finales de marzo, el equipo luchaba por mantenerse en Primera División.



Ni siquiera José Mourinho, hasta ahora invencible en finales continentales, pudo evitar el triunfo de un Sevilla que cada vez que alcanza una final es para levantar el trofeo. Viejo zorro del fútbol, Mourinho quiso sorprender a Mendilibar con la alineación, titularizando al renqueante Dybala y con un equipo experimentado y lleno de internacionales pese a destacar el martes que jugaba con muchos "niños que el año pasado estaban en el B".

El plan del portugués pareció tener su efecto al inicio del partido, ya que el Sevilla no despertó hasta que Dybala abrió el marcador con un disparo cruzado (34). El Sevilla reaccionó al tanto romano y cerca estuvo de lograr el empate antes del descanso, con un par de cabezazos de En-Nesyri (38) y Fernando (43) y, sobre todo, un disparo lejano de Rakitic que escupió el palo (45+6). Ese debía ser el camino a seguir por el Sevilla en la segunda parte si quería tener alguna opción de levantar la copa.

Roma vs. Sevilla en la final de la Europa League. Foto: EFE

Tercer título en los penales

Mendilibar también trató de cambiar la dinámica de la primera parte con la entrada en la cancha de Suso y Erik Lamela (los autores de la remontada contra la Juventus en semifinales), por Óliver Torres y Bryan Gil, desaparecidos en muchos momentos del primer periodo. Y los cambios surtieron efecto de inmediato.



El Sevilla se hizo dueño absoluto del balón y creó peligro sobre el arco romano hasta que Navas centró desde la derecha y Mancini, intentando evitar el remate de En-Nesyri, envió la pelota al fondo de su propia portería (55).



A la Roma se le acabó la pólvora cuando Dybala se retiró exhausto (67), aunque tuvo un par de ocasiones para haberse vuelto a poner por delante (66 y 83). El Sevilla quiso evitar la prórroga, primero con un cabezazo alto de En-Nesyri (90+2) y después con sendos remates de Suso y Fernando, el primero atajado por Rui Patricio y el segundo, en el rechace, que no encontró puerta (90+6).



La prórroga, en la que apenas se jugó y ninguno de los dos equipos arriesgó, no resolvió nada, por lo que el campeón se decidió en los penales a favor del Sevilla, como ya ocurrió en 2007 (contra el Espanyol) y en 2014 (frente al Benfica).



Gianluca Mancini anotó en contra (55) el tanto del empate y completó su desacertada actuación fallando uno de los penales de la tanda decisiva que dio el título al

Sevilla. El otro error desde los once metros fue del brasileño Roger Ibáñez.



Tras una temporada muy complicada, en la que en los dos primeros tercios tuvo que luchar en la parte baja de la clasificación de LaLiga, el Sevilla no solo sigue ganando prestigio con otro título de la Europa League, sino que logra billete para jugar la Liga de Campeones el próximo curso.

Una imagen que se repite. Penal definitivo, cobra Gonzalo Montiel y Campeón.



El penal que le dio la séptima Europa League al Sevilla FC.pic.twitter.com/p0pYT4aVg8 — DIARIO DEPORTES (@DIARIODEPORTES) May 31, 2023

AFP

