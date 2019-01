Sevilla toma ventaja en la Copa del Rey: derrotó 2-0 al Barcelona

El Sevilla dio este miércoles un paso hacia la semifinales de la Copa del Rey al ganar 2-0 al Barcelona en la ida de los cuartos de final del torneo del KO, tomando ventaja de cara a la vuelta.

Pablo Sarabia remató un centro desde la izquierda para abrir el marcador (58) antes de que Wissam Ben Yedder repitiera jugada para hacer el 2-0 (76) en un partido igualado, que se aceleró en la segunda parte y en el que el técnico Ernesto Valverde sorprendió con su alineación.

El entrenador azulgrana no dudó en poner en el once inicial a su flamante fichaje Kevin-Prince Boateng. El germano-ghanés fue la referencia en ataque del equipo azulgrana, ante la ausencia de Leo Messi, al que Valverde dejó fuera de la convocatoria, y de Luis Suárez, que empezó en el banquillo para salir en el segundo tiempo cuando el Barça iba por detrás en el marcador (62).



Los dos equipos fueron animándose con el paso de los minutos tras una primera parte con pocas oportunidades. El Sevilla empujaba por la banda derecha aprovechando las internadas de Jesús Navas y Pablo Sarabia para meter balones al área barcelonista, mientras el Barça no acababa de llegar con claridad al área contraria.



Al filo del descanso, Ben Yedder avisó con un disparo a bocajarro en el área pequeña que sacó el meta Jasper Cillessen (44), respondiendo a la única acción del Barça en la primera parte cuando Malcom recibió un balón filtrado al área que cruzó demasiado (41).

Sarabia marca el camino

Tras el descanso, el Sevilla salió con intensidad adelantándose pronto cuando Quincy Promes metió un balón desde la izquierda que remató Sarabia a gol (58), antes de tener que abandonar el terreno de juego lesionado. El gol marcó el inicio de los mejores minutos del Sevilla que apretaba mientras en el Barça, Valverde daba entrada a los pesos pesados Luis Suárez (62), Coutinho (62) y Jordi Alba (79) buscando equilibrar el encuentro.



Apenas llevaban Suárez y Coutinho un minuto en el terreno de juego cuando Coutinho soltó un disparo que se fue ligeramente alto (64). Con sus hombres más incisivos sobre el campo, el Barça empezó a sacudirse la presión del Sevilla, pero entonces llegó una nueva contra que culminó con el segundo tanto sevillista. Éver Banega, el director de juego sevillista, puso un balón desde la izquierda que Ben Yedder remató en el segundo palo para hacer el 2-0 (76) definitivo.

El francés se levantó inmediatamente la camiseta para mostrar un mensaje el que se podía leer: "Para mi hermano Fuerza E(miliano). Sala", dedicando su tanto a este jugador argentino, desaparecido el pasado lunes en el Canal de la Mancha cuando viajaba en una avioneta de Francia a Gales.



El tanto fue la puntilla para el Barcelona que se lanzó en busca de un gol que le diera aire de cara a la vuelta, pero se encontró con un Sevilla que se cerró y aguantó bien el resultado. Como ya le ocurrió en los octavos de final, el Barça que volvió a acusar la falta de Messi se ve obligado a remontar la eliminatoria en la vuelta.





AFP