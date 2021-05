El drama de un futbolista colombiano en Brasil por culpa del covid-19

Sergio Villareal es un jugador colombiano que hizo parte de procesos de Selección Colombia: jugó el Mundial Sub-20 de 2015, en un equipo en el que estaban, entre otros, Álvaro Montero, Dávinson Sánchez, Jarlan Barrera y Rafael Santos Borré.

Tras debutar en el fútbol colombiano con Millonarios, pasó por Fortaleza y Cúcuta Deportivo y luego se volvió un trotamundos: pasó por San Antonio, en Estados Unidos, por Racing de Uruguay y por el Mosta, de Malta.



Sin embargo, Villareal, nacido en Bogotá hace 25 años, vive ahora una experiencia amarga en Brasil, á donde llegó en enero de este año, para jugar en Nacional de Patos, de la Liga de Paraiba. Era el primer jugador etranjero de la historia del club, creado en 1962.

Villareal busca la forma de regresar al país luego de rescindir contrato con su club, después de que el torneo fuera suspendido por causa de la pandemia de covid-19. Ha viajado por varias ciudades de Brasil buscando salida y ahora pide ayuda para ser incluído en un vuelo humanitario. Cabe recordar que los vuelos comerciales de ese país hacia Colombia están suspendidos.



"Estoy en Belo Horizonte. Viajé de Sao Paulo hasta aquí pensando que había un vuelo de Copa Airlines de Belo Horizonte a Panamá y de Panamá a Bogotá. Llevo varios días tratando de salir de Brasil: pasé por Recife, por Porto Alegre, por Sao Paulo y no he podido salir de aquí", le dijo Villareal a EL TIEMPO.



"Acá en Brasil el tema del covid-19 está muy complicado, se ven muchos casos, muchos fallecidos. Me he cuidado bastante y el club nos hacía pruebas cada 15 días. Pero la Federación de Paraiba acabó el torneo por el aumento de contagios. Yo estoy solo aquí, toda mi familia está en Bogotá", señaló.



El club le hizo acompañamiento hasta llegar a Recife. De ahí viajó a Porto Alegre, pero el vuelo en el que planeaba salir del país no pudo abordar. Le pusieron un pasaje para Sao Paulo pero de ahí no pudo abordar. Decidió viajar luego a Belo Horizonte para volar a Panamá, pero no ha podido salir.



"He mandado correos a la Cancillería pero no he obtenido respuesta. Entiendo que hay un vuelo humanitario a mitad de mes, entonces he pedido ayuda para eso", señaló.



El empresario que lo llevó a Brasil no le volvió a contestar. "En la primera noche en Belo Horizonte tuve que dormir en el piso de un hotel. Al día siguiente logré cambiar dinero del que me habían pagado cuando rescindí mi contrato y ya pude pagar una noche de hotel", señaló.



Villareal dijo que hay varios colombianos en la misma situación. "En Porto Alegre conocí a siete personas que también estaban sin poder salir y en Sao Paulo encontré otros seis. Juan Pablo Ramírez, que tiene contrato con Nacional y estaba en Bahía, pudo regresar porque allá le ayudaron, pensando en que lo tienen que operar", explicó.



