Sergio Rico relata su drama tras grave accidente que lo dejó en coma: 'Perdí 20 kilos'

El portero español Sergio Rico vivió uno de los momentos más difíciles de su vida en mayo de este año, un accidente en El Rocío (Huelva), cuando montaba a caballo, lo dejó al borde de la muerte y lo obligó al retiro



Puede ser de su interés: La Selección Colombia femenina pierde terreno en el ranking Fifa: por fuera del top 10

El guardameta recibió varias patadas en la cabeza del caballo mientras estaba en el suelo. Inmediatamente, el ibérico fue trasladado en helicóptero al hospital, donde fue inducido en coma el 28 de mayor de este año.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Rico. Foto: Tomada del video

Luego de su ardua recuperación, Sergio Rico se animó a hablar del grave accidente en la Cadena Cope y reveló algunos detalles inéditos que no se conocían sobre el hecho, que de milagro, no le dejó secuelas físicas.



"Perdí 20 kilos... Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos", empezó revelando el deportista que sufrió un traumatismo craneoencefálico.



Y agregó: "Se hace duro y cuesta arriba, mi familia iba a visitarme y no tenían ninguna respuesta, solo veían una persona dormida".

🗣️ Sergio Rico, en @partidazocope, sobre las secuelas del accidente



😳 "Perdí casi 20 kilos"



😅 "Duermo como un bebé, igual que lo hacía antes"📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/DTODnaZdNr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 14, 2023

Rico fue operado de emergencia de un aneurisma cerebral, una cirugía de alto riesgo que le podía dejar secuelas físicas. Sin embargo, su recuperación se ha dado de la forma correcta y destacó que se siente bien para volver a competir.



Además: Seis deportistas campeonas en Onlyfans: su fama y dinero sobrepasa todo



"Estoy con ganas de que el médico me dé algo más de libertad porque yo me siento bien.... Quiero volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista", dijo el español.



Eso sí, dejó claro que está acatando todas las recomendaciones de los médicos, quienes le salvaron la vida: "Lo llevo con demasiada calma, no está en mi mano. Si estuviese en mi mano ya estaría pegando costalazos. Pero acato las órdenes de los doctores, que son los mandan y los que me han salvado la vida, sin pasarme lo más mínimo".

🗣️ Sergio Rico, en @partidazocope, sobre su posible regreso



😌 "Lo llevo con demasiada calma, no está en mi mano"



😅 "Acato las órdenes de los doctores, que son los que me han salvado la vida"📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/7VnWIyWrHn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 14, 2023

Por otro lado, contó detalles conmovedores que dejaron sin palabras al periodista de la Cope. Rico dijo que "no recordaba nada" sobre las 4 horas antes del golpe del caballo y tampoco de los 22 días que permaneció en coma.



Lea aquí: Junior campeón: así se repartieron los cupos a torneos de Conmebol



"Estaba sedado con fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso. Tampoco me acuerdo. Cuando desperté, creo que estaban conmigo mi mujer y mi madre. Me costó hablar", explicó el arquero que debutó en la selección españa en 2016.



Y cerró diciendo: "Yo sigo siendo el mismo. Al final, fui el que menos he sufrido, no me he dado cuenta de la misa la media".

🗣️ Sergio Rico, en @partidazocope, sobre cómo se despertó tras su accidente



😰 "El médico me preguntó si reconocía a mi mujer"📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/pIZ0EfQjrv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 14, 2023

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO