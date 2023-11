Crecen los rumores de separación de Sergio Ramos y Pilar Rubio: ¿hubo infidelidad?

Sergio Ramos y Pilar Rubio tienen una de las relaciones más duraderas en la farándula de España y es una de las parejas más envidiadas por el amor que han expresado durante más de una década de relación.



Sin embargo, y como en toda relación, siempre hay dificultades y turbulencias por motivos que pueden llegar a ir más allá de lo amoroso. Según revelaron en España, Ramos y su esposa no atraviesan el mejor momento como pareja y se especula con un posible divorcio.



Las diferencias habrían surgido desde el 2021, cuando el central abandonó el Real Madrid y se mudó a París para vestir los colores del PSG, situación que complicó la situación laboral de su esposa, quien debía viajar regularmente a España a grabar diferentes programas.

Sergio Ramos con su esposa. Foto: Instagram(@sergioramos)

Después de su paso por Francia, el jugador de 37 años de edad fichó por el Sevilla y se mudó a su ciudad natal con su esposa y sus cuatro hijos. Pero todo parece indicar que desde que volvieron a España la relación se ha deteriorado aún más.



Los medios españoles volvieron a abrir el escenario del divorcio el pasado jueves, cuando el central estuvo como invitado en los Latin Grammy de Sevilla, donde acudió con su hermana y sin su esposa Pilar Rubio. Aunque tenía acreditación para el evento, la mujer de 45 años no llegó con su marido al Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES), reveló Diez Minutos.



El jugador fue protagonista y le entregó el premio a la Mejor canción del año a Shakira y Bizarrap.

La cantante colombiana Shakira recibe el Grammy junto a Bizarrap. Foto: EFE/Julio Muñoz

Pero no es la única salida en solitario de Ramos. Hace algunos días asistió a una fiesta organizada por Sony para el cantante Alejandro Saenz, gran amigo del futbolista. Según el medio citado, llegó con su hermano René, la cantante Mala Rodríguez y su cuñado Carlos Munuera, con quienes se divirtió acompañado de algunas mujeres jóvenes.



"Se divirtieron con tres jóvenes invitadas", explicaron en el programa de televisión Vanitatis. Además, la presentadora reveló que la relación no marcha bien en Sevilla.



"Pilar no confía que las cosas se arreglen. No pintan bien. Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio", indicó.



Y agregó: "Sevilla no es su hogar", debido a que no le gusta la vida del campo y está más familiarizada con una ciudad como Madrid, en donde vivió más de una década.

Sergio Ramos perdió una suma importante de dinero durante el robo. Foto: Instagram(@sergioramos)

Por último, Marisa Martín-Blázquez, del programa español de Telecinco, hizo unas declaraciones incendiarias: “Sergio (Ramos) podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hay gente que apunta que podría haber estado con alguien más y hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar”.

