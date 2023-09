El defensa español Sergio Ramos volvió este lunes al Sevilla casi dos décadas después de su salida rumbo al Real Madrid, donde forjaría su leyenda. Ramos "llegó en la mañana de este lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato, que le vincula a la entidad nervionense por una temporada", afirmó el Sevilla en un comunicado

Ramos, de 37 años, llega al Sevilla como agente libre al encontrarse sin equipo desde junio pasado cuando finalizó su contrato de dos años con el París Saint-Germain.

(Clara Chía: el exclusivo listado de mujeres al que llegó por culpa de Piqué y Shakira)(Richard Ríos: conozca al primíparo de la Selección Colombia que viene del fútsal)

Un dineral



"Hoy es un día muy especial para mí, muy emocionante, por fin vuelvo a casa y estoy deseando de que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo nuevamente en el pecho", dijo Ramos en un video publicado en las redes sociales del club.



Según la prensa española, Ramos cobrará algo más de un millón de euros (1,079 millones de dólares), lejos de los 20 millones (21,5 millones de dólares) que le habría ofrecido el Al Ittihad saudita.



"No solo era una deuda que tenía conmigo mismo sino también con mi familia, con mi abuelo que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre y creo que no tenía sentido tomar otro rumbo que no fuera pasar por mi casa", dijo Ramos.



El emblemático central español regresa al Sevilla tras terminar su contrato con el PSG, al que llegó en el verano de 2021 después de rechazar una oferta de

(Así fue el fatal accidente en el que murió joven piloto en pleno Autódromo de Tocancipá)