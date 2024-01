Sergio Ramos pasa fin de año con Pilar Rubio: ¿se acaban rumores de separación?

Sergio Ramos y Pilar Rubio tienen una de las relaciones más duraderas de la farándula de España y es una de las parejas más envidiadas por el amor que han expresado durante más de una década de relación.



Puede ser de su interés: Video: Luis Díaz 'explota' de la risa tras alocada y divertida reacción de Klopp

Sin embargo, hay rumores en España de que Ramos y su esposa no atraviesan el mejor momento como pareja y se especula con un posible divorcio. Las diferencias habrían surgido desde el 2021, cuando el central abandonó el Real Madrid y se mudó a París para vestir los colores del PSG, situación que complicó la situación laboral de su esposa, quien debía viajar regularmente a España a grabar diferentes programas.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Ramos Foto: Efe

Después de su paso por Francia, el jugador de 37 años de edad fichó por el Sevilla y se mudó a su ciudad natal con su esposa y sus cuatro hijos. Pero todo parece indicar que desde que volvieron a España la relación se ha deteriorado aún más.



Los medios españoles abrieron el escenario del posible divorcio hace algunas semanas, cuando el central estuvo como invitado en los Latin Grammy de Sevilla, donde acudió con su hermana y sin su esposa Pilar Rubio. Aunque tenía acreditación para el evento, la mujer de 45 años no llegó con su marido al Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES), reveló Diez Minutos.

​

Le contamos: Burlas al Tino Asprilla: ahora es muñeco de año viejo en un CAI de Barranquilla



En el programa de televisión Vanitatis señalaron que: "Pilar no confía que las cosas se arreglen. No pintan bien. Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio".

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Ramos y Pilar Rubio llevan 10 años de relación. Foto: Instagram: @sergioramos

Además, se llegó a insinuar que la española no tenía una buena relación con la familia del jugador del Sevilla, se habría fracturado en los últimos meses tras su mudanza a territorio sevillano.

Sergio Ramos pone fin a los rumores de separación

Pilar Rubio decidió salir a cortar todos los rumores que hablan de posible separación y dejó una publicación muy tierna en su cuenta de Instagram con su esposo en medio de la celebración de Fin de Año.



Además: Luis Díaz, encendido: fue vital en el triunfo del Liverpool contra Newcastle



Sergio Ramos y Pilar Rubio mostraron su felicidad y la buena relación que llevan en sus cuentas de Instagram. Además, dejaron un mensaje que despejaron los señalamientos.



"Os deseamos todo lo mejor para vosotros y vuestros seres queridos en 2024. Salud para todos y mucho amor", dijo Pilar.

"Da igual el momento o la circunstancia, la respuesta siempre es la familia y compartir momentos (...) Lo primero es la familia, la salud y la libertad", completó Sergio Ramo en sus redes sociales.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO