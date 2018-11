‘Llevo más de 300 controles y nunca he incumplido nada’: Ramos

Sergio Ramos aprovechó su encuentro con la prensa, luego de la derrota del Real Madrid, 3-0, con el Eibar, y habló de los señalamientos de Football Leaks, en los que lo acusa de haber incumplido dos veces reglas antidopaje.

"Es un tema complicado. Mi equipo legal saldrá ante estas acusaciones, ya lo hicieron ayer el Real Madrid y la UEFA. A lo largo de mi carrera profesional llevo más de 300 controles y nunca he incumplido nada", señaló.



Y agregó: “Me manifiesto rotundamente en contra del dopaje. Nunca he participado ni participaré, ni he consentido ni consentiré nada en relación con el dopaje.



"Los dos casos concretos a los que se hace alusión se explican de la siguiente manera: 1. Málaga, abril 2018: una vez finalizado el encuentro, se solicitó que se realizara el control antidoping. Ante la premura de tiempo por el inminente viaje de regreso del equipo, el responsable del control permitió que me duchara, siempre en su presencia, y luego realizara el test que pasé favorablemente como en todas las ocasiones.



2. Cardiff, junio 2017: recibí un tratamiento médico pautado y administrado por los profesionales médicos del club. La cuestión quedó aclarada y resuelta entre las organizaciones por vía escrita y formal", expuso.

El capitán del Real Madrid y la selección española defiende su inocencia apoyándose en su comportamiento como deportista:



"En mi larga carrera deportiva me he sometido y he pasado satisfactoriamente infinidad de controles antidopaje. Ni en este caso, como han manifestado ya la UEFA, la AMA y el Real Madrid, ni nunca he incumplido la normativa antidopaje".



Por último, anunció que tomará acciones legales contra las injurias.



"Respetado el derecho a la información, también debo velar por mi derecho al honor. Mi equipo legal estudiará tomar medidas en aquellos casos en los que se falte a la verdad y, por lo tanto, se vulneren mi reputación y derechos".



EFE