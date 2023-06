El París SG anunció este viernes por la noche a través de sus redes sociales la marcha del defensa central español Sergio Ramos, de 37 años, tras dos temporadas vistiendo la camiseta del equipo parisino, al que llegó procedente del Real Madrid.

"El París Saint-Germain saluda a Sergio Ramos, que dejará el club capitalino tras dos temporadas" en las que ganó dos títulos de la Ligue 1 y un 'Trophée des Champions' (supercopa francesa), según el comunicado de la entidad.



El club parisino definió al jugador andaluz como "un auténtico profesional, ha aportado experiencia, disciplina y espíritu competitivo, impulsado por el sentido del sacrificio y el hambre de ganarlo todo".



"En 57 partidos, el hombre considerado como uno de los mejores defensores de todos los tiempos anotó 5 goles con el París Saint-Germain, incluido el primero el 23 de enero de 2022 en la liga contra el Stade de Reims. Del 28 de noviembre de 2021 al 1 de enero de 2023 permaneció invicto con el club, con 34 partidos sin conocer la derrota. Otro récord", añadió el club.

Sergio Ramos (cen.) junto a Achraf Hakimi (izq.) y Kylian Mbappé (der.) en el PSG. Foto: Julien de Rosa. AFP

Sin embargo, Ramos no pudo ayudar al equipo parisino a levantar la Liga de Campeones, el gran objetivo del club y el motivo que llevó a fichar al central pese a su edad. El presidente de la entidad, Nasser Al-Khelaifi, también tuvo unas palabras para el jugador:

"El liderazgo, el espíritu de equipo y el profesionalismo de Sergio, combinados con su experiencia al más alto nivel, lo convierten en una verdadera leyenda del fútbol, y fue un honor tenerlo en París. Todos en el club le deseamos lo mejor".

'Como en casa'

“es un gran cambio en mi vida", dijo el jugador. Foto: Paris Saint-Germain. EFE

También a través de las redes sociales, en un mensaje en español, inglés y francés, el sevillano confirmó su marcha y descartó que vaya a retirarse. "Mañana (sábado) será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol.



No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí", tuiteó. El partido del sábado contra el Clermont servirá para celebrar en el Parque de los Príncipes el título de la Ligue 1 y despedir, no solo a Ramos, sino también a Lionel Messi, que también dejará el PSG según lo anunciado por el entrenador Christophe Galtier.



"Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y he podido dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: í#AllezParis!", añadió el defensa en otro mensaje.



Ramos acaba contrato el 30 de junio y pese a que la prensa española especuló durante un tiempo con la posibilidad de que jugara al menos una temporada más en París, el jugador abandonará finalmente el equipo parisino.



