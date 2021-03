Sergio Ramos le ofreció su casa a Lionel Messi: ¿por qué razón?

Sergio Ramos, capitán de Real Madrid y nave insignia del seleccionado español, habló durante una hora con Ibai Llanos, streamer español con millones de seguidores, y en la conversación tuvo un momento muy revelador al ser consultado sobre si le gustaría que Lionel Messi jugará en su club.



“Lo hemos sufrido en los mejores años de su carrera y siempre que no lo tengas enfrente sería una alegría. Le ofrezco mi casa si hace falta si decide venir mientras encuentra algo, seguro nos haría mejores, nos haría ganar”, se ofreció Ramos, consciente de que el talento del rosarino excede la rivalidad entre los dos equipos más grandes de España.

En la charla mostró su simpatía por Boca cuando le preguntaron por el superclásico argentino. “Me quedo con Boca por Maradona. Me simpatiza más, me gusta más. La Bombonera, el fútbol de Riquelme”, valoró el zaguero madrileño. Y agregó: “El fútbol argentino me genera simpatía. Me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino”.



