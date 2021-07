El mensaje de Sergio Ramos para Lionel Messi, que sigue libre

Aún con la felicidad de haber ganado la Copa América con Argentina, Lionel Messi sigue de vacaciones a la espera de definir su futuro, luego de que su contrato con el Barcelona terminara el 30 de junio.

Aunque el club catalán parece ser su primera opción, e incluso ya se dieron detalles del nuevo vínculo, hay otros clubes a los que le gustaría tenerlo. Y Messi sigue recibiendo mensajes de que lo quieren.



Uno de ellos es del español Sergio Ramos, quien dejó el Real Madrid y firmó con el París Saint-Germain. En una entrevista con TNT Sports, el excapitán blanco dijo que le gustaría contar con Messi como compañero.



"Me gusta jugar con los mejores jugadores y Messi ha sido uno de los mejores del mundo. Siempre he dicho que Messi siempre tendrá un hueco en mi equipo", declaró Ramos.



Para Ramos, Messi tiene un “gran talento” y es “uno de los jugadores más determinantes del planeta”.



En la entrevista, Ramos también destacó el talento de Neymar, con quien fueron rivales en la Liga española y ahora van a jugar juntos en el PSG.



"A pesar de que Neymar estuvo en el Barcelona y yo en el Real Madrid, tengo muy buena relación con él. En esos años de rivalidad formamos una relación y me estuvo enviando mensajes animándome a que viniera a Francia. Siempre es para agradecer que los cracs te animen a venir", señaló.



