'Hay una tercera persona': fuerte crisis matrimonial de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio tienen una de las relaciones más duraderas en la farándula de España y es una de las parejas más envidiadas por el amor que han expresado durante más de una década de relación.



Sin embargo, hay rumores en España de que Ramos y su esposa no atraviesan el mejor momento como pareja y se especula con un posible divorcio.



Las diferencias habrían surgido desde el 2021, cuando el central abandonó el Real Madrid y se mudó a París para vestir los colores del PSG, situación que complicó la situación laboral de su esposa, quien debía viajar regularmente a España a grabar diferentes programas.



Después de su paso por Francia, el jugador de 37 años de edad fichó por el Sevilla y se mudó a su ciudad natal con su esposa y sus cuatro hijos. Pero todo parece indicar que desde que volvieron a España la relación se ha deteriorado aún más.

Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos. Foto: Instagram

Los medios españoles volvieron a abrir el escenario del divorcio, cuando el central estuvo como invitado en los Latin Grammy de Sevilla, donde acudió con su hermana y sin su esposa Pilar Rubio. Aunque tenía acreditación para el evento, la mujer de 45 años no llegó con su marido al Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES), reveló Diez Minutos.

En el programa de televisión Vanitatis señalaron que: "Pilar no confía que las cosas se arreglen. No pintan bien. Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio".

Sergio Ramos y Pilar Rubio llevan 10 años de relación. Foto: Instagram: @sergioramos

Supuesta infidelidad de Ramos agudiza la crisis de la pareja

Según revelaron en Espejo Público, hay rumores de que en la relación hay una tercera persona que estaría saliendo con el central del Sevilla.



"Hay quienes ponen nombre y apellidos a esa tercera persona en discordia y de ahí que haya tanta intención de proteger a Sergio, para que no se adelanten informaciones que vendrían a poner todo al traste y más en las fechas que estamos", explicó la periodista Pilar Vidal.



Y agregó: "Para ellos, la familia es lo primero y harían cualquier cosa por mantenerla... Pero esta vez creo que ya está preparada para lo que pueda venir".

Presentadora Pilar Rubio y su padre Manuel Rubio. Foto: EFE

La periodista indicó que hay cierto 'nerviosismo' en la pareja y su entorno, por lo que no se descarta que Sergio Ramos y Pilar Rubio se tomen un tiempo para reflexionar su situación. Aunque en el programa citado fueron enfáticos en decir que no habrá conciliación.



"Igual nos anuncian un cese temporal, él se queda en Sevilla y ella se va a Madrid, pero yo creo que no, yo creo que anunciarán ruptura", finalizó.

