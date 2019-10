Sergio Ramos no se guarda elogios para Falcao 

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, mostró la duda que tienen sobre la alineación de Radamel Falcao en el duelo ante el Galatasaray, y dedicó elogios al delantero colombiano al que definió como "un killer" y del que dijo "es siempre una amenaza para un rival".

"Falcao me parece un grandísimo jugador al que nos hemos enfrentado muchos años", dijo Ramos.



"Es un gran 9, un killer que lleva varias semanas sin jugar, no sabemos si será titular pero es siempre una amenaza para un rival", agregó.



Ramos intentó lanzar un mensaje positivo pese a la mala situación que vive el Real Madrid en la Liga de Campeones, último de grupo y obligado a ganar al Galatasaray en su estadio.



"Lo único que tiene en mente el Real Madrid, a pesar de todo lo sucedido, es ganar. Es la palabra que mejor define a nuestra entidad y es lo que queremos mañana. Queremos reivindicarnos con un buen partido en Champions donde después del último resultado hay que ganar sí o sí".



"Estamos muy tranquilos porque con esfuerzo y trabajo acaban llegando las cosas. Luego te pueden salir mal, pero que nadie se vaya a casa sin haberlo dejado todo en el campo como nos pide el madridismo. La actitud no se negocia", añadió.





EFE