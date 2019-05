Sergio Ramos tomó su decisión y definió cuál va a ser su futuro

Tras una nueva reunión con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el defensor Sergio Ramos decidió quedarse en el equipo blanco, descartando la posibilidad que tenía del fútbol chino.

"Quiero dejar claro mi futuro. Se ha especulado con muchas cosas. Soy madridista y me quiero retirar acá. Que mejor manera de mirar el futuro y dejar atrás la mala temporada. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grand, ganando, como creo que me merezco", dijo el central en rueda de prensa.



"No me quiero ir del Real Madrid, mi sueño es retirarme aquí. Estaría dispuesto a jugar hasta gratis aquí", agregó y dijo que sus diferencias con el presidente se solucionaron.



Dijo que no han tocado el tema económico. Que habían cosas que le molestaron pero que todo está solucionado. Reconoció que la propuesta de China está sobre la mesa, pero que él es fiel al madridismo. "La relación no estaba como debería, pero lo hemos solucionado, No me voy a ir ni gratis ni pagando. Es mentira que pedí carta de libertad. fue una propuesta que conversamos en privado.

"Soy el capitán del Madrid y me siento querido por mis compañeros", dijo el capitán.



La semana pasada se especuló con que Ramos le había pedido a Florentino su carta de libertad para poder marcharse al fútbol chino. El presidente, en su momento, dijo que no iba a permitir que su capitán se fuera gratis a otro club.



La continuidad de Ramos es una de las prioridades del técnico Zinedine Zidane para estructurar el equipo para la próxima temporada.



El defensor también se refirió a la posible llegada de Hazard al elenco blanco y dijo: "Hazard es jugador top y le vendría bien al Madrid".



En cuanto a la final de la Liga de Campeones, dijo: "Entre Tottenham y el Liverpool me es indiferente".



