'Kun' Agüero: dramática opinión de un médico sobre su futuro

El mundo del fútbol no sale de su sorpresa, luego de la confirmación de que el jugador argentino del Barcelona Sergio ‘Kun’ Agüero esté obligado a parar su carrera deportiva por tres meses, debido a una arritmia cardíaca.

El puntero abandonó el Camp Nou en ambulancia el sábado pasado, tras ser sustituido en el minuto 42 en el juego contra Alavés por Philippe Coutinho al sufrir un episodio de malestar torácico que le causó problemas respiratorios y le impidió seguir en el terreno de juego.



Agüero, de 33 años, fue entonces trasladado a un hospital de Barcelona, donde se ha sometido, durante los dos últimos días, a un exhaustivo estudio cardiológico.

¿Cuál es la gran incertidumbre?

“El jugador del primer equipo ‘Kun’ Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del Dr. Josep Brugada. Es baja y en los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”, indicó el club catalán.



No se descarta que Agüero tenga que dejar el fútbol, y esa decisión dependerá de la evolución del procedimiento al que sea sometido.



“Si se le ha realizado un proceso terapéutico auricular, normalmente evoluciona muy bien y se curan en un 80 por ciento. En cambio, si es un proceso ventricular, habrá que ver cómo evoluciona. Es obvio que dejar el deporte profesional está dentro de las posibilidades de Agüero”, indicó Brugada, jefe de Cardiología y director de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Josep Trueta de Girona, en un mensaje que deja muchas dudas.

Mensajes de apoyo

Agüero llegó al Barcelona para esta temporada y luego de la ida de Lionel Messi era la esperanza salvadora para el conjunto, pero este problema médico deja un gran interrogante para él, el club y la afición. No se sabe qué irá a pasar. Nadie, a estas alturas, se atreve a decir si responderá al tratamiento y si podrá seguir en el fútbol.



El jugador ha recibido varios mensajes, en los que se ha sentido apoyado en este dramático momento.



Pep Guardiola, técnico del Manchester City, quien lo dirigió desde el 2016, dijo: “Le deseamos una buena recuperación, no importa cuánto tiempo necesite. Está en buenas manos y los doctores cuidarán de él”.



Falcao García, el delantero colombiano del Rayo Vallecano, no se quedó atrás, y también se pronunció al respecto.



“Te deseamos una pronta y segura recuperación. Ánimo en este tiempo, y seguro te veremos en las canchas muy pronto. ¡Vamos!”, escribió el samario en sus redes sociales.



resumen de agencias