Luego de su retiro anticipado del fútbol como consecuencia de una afección cardíaca, Sergio 'Kun' Agüero confirmó este viernes que viajará al mundial de Qatar junto al seleccionado nacional y anticipó: “Existe la idea de incorporarme al cuerpo técnico”. Además, dio sus impresiones sobre el estado del equipo a meses del torneo.

La esperanza del 'Kun'

Sergio Agüero en su despedida, junto a Joan Laporta. Foto: AFP

“Al mundial voy a ir y esta semana vamos a tener una reunión por ese motivo. Quiero estar”, dijo Agüero en una entrevista con 'Radio 10'. Y ante la consulta sobre si es posible su incorporación al cuerpo técnico de la selección respondió: “Sí. Hablé con Lionel Scaloni, con los chicos y con Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA. Es intentar darle una vuelta de tuerca y ver qué podemos hacer”.



A pesar de las intenciones, el exjugador lamentó la cercanía entre la oportunidad y la detección de la arritmia que lo obligó a abandonar su carrera como futbolista profesional. “Todo es muy reciente y lo malo es que justo me pasó esto y está el Mundial, porque si me dijeras que en dos años hay otro proceso para plantear y ver qué podemos hacer. Pero vamos a ver qué encontramos y claramente voy a estar ahí y voy a estar con los chicos para motivarlos”, aseguró.



Durante la entrevista, El Kun reveló: “El cuerpo me dio aviso diez días antes, cuando tuve una pequeña arritmia, pero hicimos los chequeos y salieron bien”. También contó cómo se sintió cuando los médicos le aconsejaron dejar el deporte de alto rendimiento. “Empecé a procesarlo, pero no lo asumía. El día de la conferencia, antes de salir, no aguanté y me largué a llorar. Los primeros 15 días fueron muy duros, trataba de no mirar partidos. Hoy estoy mucho con el equipo de 'eSports' que tengo”, concluyó.



