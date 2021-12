El delantero argentino del Barcelona Sergio 'Kun' Agüero anunció este miércoles que abandona el fútbol profesional debido al "problema" de corazón que tuvo "hace un mes".

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional", afirmó Agüero, muy emocionado, en un acto en el Camp Nou, en el que confirmó que los médicos le dijeron que "lo mejor era dejar de jugar".



"Es un momento muy duro, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud", afirmó Agüero, al que le costaba hablar.



La pesadilla para el argentino tomó forma el pasado 30 de octubre pasado cuando el minuto 40 del partido de Liga contra el Alavés en el Camp Nou (1-1) se echó al suelo, mareado y agarrándose el pecho.

Seguirá vinculado al fútbol

Sergio Agüero sale de la cancha mareado, pero por sus propios medios, en el Barcelona vs. Alavés. Foto: Enric Fontcuberta. Efe

Atendido sobre el césped por las asistencias, finalmente pudo abandonar el campo por su propio pie y examinado en un hospital se le detectó su problema cardíaco y se anunció una baja de tres meses.



Poco después, empezaron las primeras especulaciones sobre una retirada definitiva del Kun. El jugador precisó este miércoles que tomó "la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas".



"Estoy muy orgulloso por mi carrera y muy feliz, siempre he soñado jugar al fútbol desde los cinco años, cuando toqué una pelota", añadió el delantero azulgrana. "Menos mal que me pasó ahora y no antes (más joven)", afirmó Agüero, considerando que deja el fútbol con una gran carrera tras de sí.



Agüero dijo que se tomará ahora un descanso, pero en el futuro espera "seguir vinculado al fútbol".



AFP