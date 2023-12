Polémica en España: juzgado ordinario da histórico veredicto contra el árbitro Lahoz

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid (de la justicia ordinaria) ha estimado el recurso del jugador Sergio Canales contra la sanción de cuatro partidos que recibió la temporada pasada, cuando jugaba en el Real Betis, por decir que su expulsión contra el Cádiz en Liga de España fue premeditada por parte del árbitro Antonio Mateu Lahoz. Como ya había cumplido uno de ellos, son tres finalmente los que se le quitan, creando un precedente histórico en el fútbol español.



Los órganos disciplinarios de la Federación Española de Fútbol (Rfef sancionaron a Canales con 4 encuentros y multa de 601 euros en marzo de este año tras afirmar, al término del partido con el Valladolid, el 18 de febrero, que el exárbitro Antonio Mateu Lahoz le había expulsado de forma premeditada en el choque contra el Cádiz jugado en octubre.



La sentencia, a la que tuvo acceso EFE, entiende que han quedado vulnerados los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia de Sergio Canales, motivados por un error de expresión e interpretación en las declaraciones del jugador.



Tras este fallo, Canales podrá competir con su actual club, Rayados de Monterrey de México, en el próximo campeonato Clausura 2024 sin ningún tipo de sanción.

El jugador acudió a la justicia ordinaria después de que sus recursos no fueran estimados y obtuvo la suspensión cautelar de su castigo cuando ya había cumplido uno de los partidos de sanción.

Lionel Messi (izq.) habla con el juez Antonio Mateu Lahoz. Foto: Juan Ignacio Roncoroni. Efe

Canales mantuvo que su comportamiento "siempre con los árbitros dentro y fuera del campo ha sido ejemplar, mostrándoles respeto máximo durante toda mi carrera profesional".



"Así ha sido desde que debuté en 2008 y así sigue siendo ahora en la liga mexicana. Por eso, me siento feliz de que se haya hecho justicia. Mi conciencia siempre ha estado muy tranquila porque sé que no he cometido ningún error en el trato al colectivo arbitral. De haberlo hecho, habría pedido perdón de inmediato", dijo



En declaraciones remitidas a EFE, Canales dio las gracias al Real Betis Balompié, a su agencia Best Of You y a Laffer Abogados "que han luchado" por él "hasta las últimas consecuencias".

Mateu Lahoz y Messi Foto: AFP

Mateu Lahoz responde al fallo

Mateu Lahoz habló este miércoles sobre la sentencia de la justicia ordinaria en su contra: "Me alegro mucho de lo que ha salido hoy de Sergio Canales, le expulsé por dos protestas. Le saqué una amarilla y le dije repetidamente durante unos segundos que si seguía protestando se iba a ir. Si le han dado la razón es porque hoy en día no podemos coartar la libertad de expresión de una persona. En este caso él podía pensar que la expulsión era premeditada, pero a mí no me faltó al respeto porque yo tengo la conciencia super tranquila", afirmó.



El exárbitro dio detalles del momento con Canales: "Fueron dos protestas que no tenían ningún sentido, podéis pensar que podría haber tenido más paciencia teniendo en cuenta que era el minuto 97, pero eso mismo pensé yo en ese tipo de jugada".



Y agregó: "Ojalá los árbitros también se puedan explicar y ojalá en la Supercopa y en la jornada 20 de Liga podáis entendernos un pelín mejor. Yo creo que deberíamos haber dado algún paso antes. Hay que dar transparencia total porque no hay nada que esconder. Estamos todos en la misma familia y a todos nos interesa que le vaya bien al fútbol, que es nuestra pasión. Los árbitros queremos dar el protagonismo a los jugadores y no queremos equivocarnos, pero si nos equivocamos, que nos entiendan porque somos humanos. Pero nunca habrá mala fe".

Con información de EFE.

