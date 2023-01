Barcelona se distanció como líder en solitario de la Liga española gracias a su sufrido triunfo 1-0 en el terreno del Atlético de Madrid, este domingo en la 16ª jornada, aprovechando así la derrota de la víspera del Real Madrid, su principal rival por el título. Barça y Real Madrid habían empezado el fin de semana igualado.

Barça y Real Madrid habían empezado el fin de semana igualados a 38 puntos, con los catalanes en la primera plaza por una mejor diferencia de goles.



Los resultados de esta jornada hacen que los azulgranas se escapen ahora con tres puntos más en la clasificación.



Sin el polaco Robert Lewandowski (suspendido), el francés Ousmane Dembelé fue el autor del único tanto en el minuto 22, con un disparo cruzado tras una asistencia de Gavi.

El mensaje

Sergio Busquets, una vez finalizó el partido, subió en su cuenta de Instagram algo que causó mucha curiosidad.



Se trata de un mensaje dedicado a su amigo Gerard Piqué, con una canción de fondo de su expareja, Shakira, lo que causó revuelo.



“Te felicito: qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel”, escribió.



Busquets se refería a la aparición de Enigma 69, un personaje que no se ha revelado la identidad y que disputa el torneo 'Kings League', que es impulsado por el exdefensa español.

