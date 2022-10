Sergio ‘Kun’ Agüero ha tomado mucha notoriedad como streamer, luego de retirarse prematuramente del fútbol por una afección cardiaca. El delantero argentino, de hecho, comentó este miércoles el partido entre Barcelona e Inter junto al cantante Andrés Calamaro.

El goleador histórico del Manchester City, que además pasó por Independiente, Atlético de Madrid y Barcelona, se despidió, sin saberlo, de la Selección Argentina como parte del plantel que recuperó el título de la Copa América después de 28 años.

La nueva faceta del Kun: golfista



Alejado de la práctica activa del fútbol, no se aleja del deporte y ahora acaba de incursionar en otro deporte: participó en un torneo de golf en República Dominicana.

Sergio Agüero, en acción en el DR Open. Foto: Golf Magazine Media Group



El ‘Kun’ estuvo en el DR Open, un torneo amateur organizado por la Federación Dominicana de Golf, que se disputó en las tres canchas de Casa de Campo Resort & Villas: The Links, Dye Fore y Teeth of the Dog.



Cerca de 150 jugadores participaron en la duodécima edición del torneo. Uno de ellos fue Agüero, quien jugó en la categoría C.



¿Cómo le fue al ‘Kun’? Terminó en la quinta casilla, con 92 puntos luego de tres jornadas, una en cada una de las canchas de Casa de Campo.



El torneo se jugó en la modalidad de stableford, en el que se da un puntaje de acuerdo con lo que se haga en cada hoyo: un punto por el bogey, dos por el par, tres por el birdie y cuatro por el águila. Si no se puede terminar el hoyo en los golpes que valen para puntuar, se recoge la bola. El que más puntos consiga es el ganador.

Sergio Agüero Foto: Golf Magazine Media Group



“Jugar en Teeth of the Dog fue una experiencia muy linda, es un gran campo de golf. Los tres que conocí acá son impresionantes. Es un destino de golf que sin dudas recomiendo porque Casa de Campo tiene todo. Destaco el servicio que brindan, están en cada detalle y eso es clave para los que venimos a disfrutar de este lugar”, declaró Agüero.



