El jugador argentino del Barcelona Sergio Agüero anunciará este miércoles en una comparecencia su futuro tras la arritmia cardíaca sufrida el pasado 30 de octubre en un encuentro de Liga contra el Alavés, según informó el club azulgrana.



Lo invitamos a leer: En España le ponen punto final a la carrera del Kun Agüero

Agüero tuvo que retirarse antes de que finalizara la primera parte del partido de Liga ante el Alavés por un malestar torácico que después se detectó que había sido causado por una arritmia cardíaca.



El 1 de noviembre el club emitió un comunicado en el cual informaba que el futbolista sería baja durante tres meses, en los que se evaluaría "la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación".

¿Qué es una arritmia?

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Agüero sale de la cancha mareado, pero por sus propios medios, en el Barcelona vs. Alavés. Foto: Enric Fontcuberta. Efe

Es la alteración de los latidos del corazón, los cuales: "ocurren como consecuencia de unos impulsos eléctricos que hacen que las aurículas y los ventrículos se contraigan de forma adecuada, sincrónica y rítmica. La frecuencia cardíaca normalmente oscila entre 60 y 100 latidos por minuto (lpm)", según la Fundación Española del Corazón.



El futuro y tratamiento del padecimiento de Agüero dependerá de si la arritmia es benigna o maligna, mal que aún no ha sido revelado.



Le puede interesar: Titanes y Cimarrones, ¡la batalla final del básquet!

El corazón de los futbolistas

El caso del jugador del Barcelona no ha sido el único. Desde que inició la pandemia se han presentado otros, por lo que se tiene de asociar esta situación con el covid.

Agüero fue positivo para coronavirus el pasado 27 de enero.



Recientemente se supo de los casos de Andrés Román, que en su momento fue diagnosticado con corazón de atleta. Tras hacerse los respectivos estudios, se descartaron problemas cardíacos y pudo seguir con su actividad en Millonarios.



Edwin Cardona también tuvo un episodio, después de haber tenido covid-19. Al jugador de Boca Juniors le diagnosticaron una miocarditis y fue baja por 14 días.



Otro sonado caso fue el de Cristian Eriksen, quien cuando jugaba con la selección danesa en la Eurocopa fue víctima de un infarto.



La gran pregunta es por qué un deportista de alto rendimiento padece estos problemas del corazón.

Expertos opinan

Desde la Fundación Española del Corazón explicaron en su momento que esta complicación cardíaca puede aparecer por varios motivos.



Primero, porque el impulso no se genera adecuadamente, y porque se da en un sitio erróneo y los caminos de conducción están alterados.



Mario Cardona Arenas, médico de Indeportes Antioquia, aseguró en un informe del diario El Colombiano sobre el covid-19: “Es una gripa más fuerte de lo normal y esto puede ocasionar inflamaciones en las células cardíacas” y agregó que “si esta situación no se trata bien, puede llevar al traste la vida del deportista”.



La medicina coincide en que los deportistas son los menos propensos a desarrollar enfermedades cardíacas. Pero no están exentos.



Según un informe del medio alemán 'Report24', tomando en cuenta registros creados desde junio de este año, se registraron en la prensa 75 casos de deportistas con problemas cardíacos en el mundo. Se identifican además patologías como infartos, arritmias y muertes súbitas.



El tema del corazón de atleta, asociado a algunos futbolistas, es básicamente un síndrome que se da cuando una persona realiza una gran cantidad de actividad física de manera diaria, debido a que el corazón se acostumbra a trabajar a mayor intensidad y va aumentando su tamaño.



Esto es lo que se conoce como el síndrome del corazón de atleta y se presenta principalmente en deportistas de alto rendimiento, y se considera que no reviste ningún riesgo para la salud.



DEPORTES

Con EFE