Atención: suspenden al presidente de la Confederación Brasileña

El Consejo de Ética de Confederación Brasileña de Fútbol destituyó al presidente Rogério Caboclo durante 30 días este domingo, luego de que una empleada de la entidad lo acusara de acoso sexual y moral, según Globosporte. Durante este período, el diputado Antônio Carlos Nunes asume el cargo interino.



Hubo presión por parte de patrocinadores y directores de federaciones estatales para destituir a Caboclo.

La denuncia fue presentada el viernes por una empleadoa que denunció conversaciones inapropiadas y comportamiento inapropiado por parte del líder, según el sitio web de GE. El columnista Lauro Jardim, de GLOBO, reveló parte de un diálogo, que fue grabado por ella. En uno de los extractos, Caboclo incluso pregunta si se masturbó y escuchó como respuesta que estaba avergonzada y que no quería hablar de eso.



Durante la remoción, Caboclo solo se hará cargo de su defensa. El caso será investigado y juzgado por el Comité de Ética de CBF. Sin embargo, la posición de la comisión por sí sola no es suficiente para castigar al líder.



Su decisión, si optan por castigar a Caboclo, debe contar con el respaldo de las tres cuartas partes de la Asamblea General de CBF. Y las sanciones son diversas, desde una prohibición hasta una simple advertencia. La peor posibilidad para Caboclo será recibir algún castigo severo y, además, el caso será remitido al Ministerio Público y Justicia, posibilidad prevista en el Código Ético de CBF.

Tensión en la selección

Hasta entonces, Caboclo había intentado sobrevivir políticamente y asegurar que la Copa América se celebrara en Brasil. La relación con el técnico de la selección brasileña, Tite, se tensó aún más con la crisis generada por el traspaso de la competición al país.



Por eso, según el periodista de SporTV André Rizek, Caboclo prometió al presidente Jair Bolsonaro que el equipo tendría un nuevo entrenador después del partido del martes contra Paraguay en las eliminatorias de la Copa de Qatar. La información también la dio el diario español 'As' y el nombre en boga es el de Renato Gaúcho.

Tite, técnico de Brasil. Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

El técnico no tiene club desde que dejó Grêmio, en abril , y ya ha expresado su deseo de entrenar a Brasil en varias ocasiones. Le gusta estar políticamente alineado con el bolsillo. Incluso en abril del año pasado, asesoró informalmente al presidente sobre la reanudación del fútbol brasileño durante la pandemia. En ese momento, el técnico dijo que no era el momento ideal para volver a los partidos.



Como señaló el 'As', la Copa América es una "cuestión de honor" para el presidente. El sábado confirmó su apoyo al evento en un encuentro con la Conmebol, que no contó con la presencia de los capitanes de los equipos. Para Bolsonaro, la competencia puede ser políticamente favorable al gobierno, si todo va bien y la selección brasileña, una de las favoritas, es campeona. Todavía sería una respuesta al gobierno de Argentina, antagonista de Brasil, que renunció a albergar el torneo.



Sin embargo, la entidad no contó con el motín de los jugadores de la selección -otros equipos también estaban en contra de la Copa América en el momento de la pandemia en Sudamérica- y con el apoyo a Tite. Hay informes de que después del juego del martes, deben tomar una posición oficial en contra del evento, pero decidirán jugarlo.





O GLOBO-GDA

BRASIL

