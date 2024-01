Directivo de Colo Colo se burló del ofrecimiento del America a Arturo Vidal

La presidenta de América de Cali, Marcela Gómez, anunció que el club colombiano desistió de fichar al centrocampista Arturo Vidal y se enfocará en contratar al entrenador argentino Ricardo 'el Tigre' Gareca en reemplazo de Lucas González, una novela que tuvo repercusiones en Chile. +

"Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado la institución y los patrocinadores, no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal, por lo tanto desistimos de continuar con su fichaje. Ahora hemos decidido enfocarnos nuestros esfuerzos en nuestro plan A en la dirección técnica: Ricardo Gareca, con quien iniciamos conversaciones", expresó Gómez en un video publicado por el club.

Lo novedoso

La semana pasada, Tulio Gómez, el máximo accionista de los Diablos Rojos, anunció el interés del equipo por fichar al chileno, de 36 años y exjugador de Juventus, Barcelona, Inter y Bayern Munich, entre otros.



"Escuché que ( Vidal) quería venirse a jugar al América porque la pareja (Sonia Isaza) vive en Jamundí (localidad colombiana) y lo llamamos y le preguntamos por las condiciones. La peor diligencia es la que no se hace", dijo el dirigente.

Lucas González y Arturo Vidal. Foto: EL TIEMPO y AFP

Gómez le confirmó a EL TIEMPO que traer a Vidal le habría costado al club más o menos 2 millones de dólares y que ya habían conseguido dos patrocinadores: Cerveza Aguila y Burger King, algo que causó gracia en Chile.



Las reacciones no se hicieron esperar, pues la cadena de hamburguesas comenzó a publicitar la llegada de Vidal con promociones, lo que generó burlas.



Matías Camacho es el presidente del equipo Colo Colo y habló del posible fichaje de Vidal, pero no dejó de lado hablar de la opción que tuvo el América.



"Con Vidal ya había habido acercamientos, incluso mucho antes de que América ofertara. Fue curioso porque cuando vimos toda la revolución en las redes sociales por Arturo Vidal en Colombia”, dijo.

Promoción de hamburguesas en Cali ante la posible llegada de Arturo Vidal al América. Foto: Redes sociales (X).

Y agregó: "Nosotros le preguntamos a Vidal si ya había acordado con América, él nos dijo que nunca había dado respuesta y que no tenía ni idea de esas promociones y propagandas de hamburguesas y cervezas, fue algo muy cómico”.



Por el momento, Vidal no tiene equipo. Fue ofrecido, además, a Olimpia de Paraguay y a Boca Juniors de Argentina, pero no se ha dado a conocer cuál será su futuro.



