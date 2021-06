El pedido que le hizo un senador de Brasil a Neymar

El senador Renan Calheiros, instructor de una comisión parlamentaria que investiga la gestión de la pandemia de covid-19 en Brasil, pidió este martes a Neymar y los jugadores de la selección brasileña que no acepten jugar la Copa América en el país.

"Es increíble que el Gobierno quiera acoger la Copa América en Brasil, en un momento en que la pandemia se agrava y llena como nunca nuestros cementerios y hospitales", declaró Calheiros en la apertura de una sesión de la comisión, que intenta esclarecer si el Gobierno es responsable del descontrol de la crisis sanitaria.



Le puede interesar: (Las seis claves de la tormentosa Copa América 2021)



Según Calheiros, la Copa América, que la Conmebol ha anunciado que se jugará en

Brasil, "se transformará en un campeonato de la muerte" si se celebra en uno

de los países más afectados por la pandemia, que supera los 462.000 fallecimientos y que, según los especialistas, está frente a una nueva ola de la pandemia.



Ya que no podemos apelar al Gobierno ni a la Confederación Brasileña

de Fútbol (CBF), me dirijo a la selección brasileña, a sus jugadores, a su entrenador, a Neymar, para pedirles que no acepten la Copa América en Brasil", agregó Calheiros