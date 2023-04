La Semana Santa llega cargada de actividad deportiva. En especial a lo que fútbol se refiere, pues los primeros días de abril cuentan con una rica programación.



Aquí le contamos los partidos que no se puede perder en la Semana Mayor.

Martes

Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana en 2015 Foto: Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

El martes 4 de abril, el primer juego de renombre llega a las dos de la tarde, desde Inglaterra. Chelsea y Liverpool se enfrentan por la Premier League. TV de Star+.



A la misma hora, se llevará a cabo el duelo entre la Juventus y el Inter de Milán, por las semifinales de la Copa Italia (Star+). De hecho, en simultaneo, podría darse el regreso de David Ospina al arco del Al Nassr saudí. El equipo en el que también juega Cristiano Ronaldo enfrenta al Al-Adalah (Directv Sports).



Ya en la tarde-noche, el turno es para Santa Fe y Millonarios, quienes debutan en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los cardenales enfrentan a Goiás (5 p.m.) y los embajadores a Defensa y Justicia (9 p.m.). Ambos juegos van por Directv Sports.



Miércoles

James Rodríguez Foto: JEON HEON-KYUN. Efe

El miércoles, hay expectativa para ver si James Rodríguez entra en la convocatoria del Olympiacos, que enfrenta al Paok en Grecia. Aunque todo indica que el '10' no estará, hay interés por el juego, programado para la 1 p.m.



A las 2 p.m., Real Madrid y el Barcelona juegan un nuevo clásico, esta vez por la semifinal de la Copa del Rey. TV de Directv Sports.



A las 4:30 p.m., Colombia se enfrenta a Chile en el Sudamericano Sub-17 (Directv Sports).



Ya en la noche, Atlético Nacional debuta en la Copa Libertadores, ante Patronato.

(5 p.m., ESPN). Deportivo Pereira, por su parte, enfrenta en el mismo torneo al Colo Colo chileno (9 p.m., ESPN).



Jueves

Tolikma vs. América. Foto: Dimayor

A la 1:45 p.m. del jueves, Inglaterra y Brasil jugarán la versión femenina de la Finalissima, el encuentro que convoca a los campeones de Europa y América. (TV de Star+).



En la noche, a las 7 p.m., Deportes Tolima enfrenta al Puerto Caballo, por la Copa Sudamericana.

Viernes

América vs. Jaguares. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El viernes, hay clásico en Portugal. Benfica enfrenta al Porto, a las 12 m. (Gol TV)



Ya en la noche, en Colombia, Boyacá Chicó vs. América De Cali. Hora: 7:30 P. M. Televisión: Win+.

Sábado

Luis Carlos Ruiz volvió con gol para la victoria de Millonarios en Bucaramanga. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

El sábado, en la mañana, reluce el Manchester United vs. Everton, en Inglaterra. 6:30 a.m. TV de Star+.



Ya en la noche, Deportivo Cali juega con La Equidad. (6:20 p.m., TV de Win+). Y a las 8:30, Millonarios recibe en Bogotá al DIM.

Domingo

La jugada del gol de Santa Fe. Delvin Alfonzo (der.) la mete en su arco. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

El domingo podría darse el regreso de Luis Díaz, en el partido que el Liverpool tiene ante el Arsenal, a las 10:30 a.m. (TV de Star+).



A las 2 p.m., el Rayo Vallecano de Falcao García enfrenta al Atlético de Madrid, por la Liga de España. Transmite Star+.



A las 4:10 p.m., en Colombia, se enfrentan Atlético Nacional y Junior. TV de Win+. Asimismo, Santa Fe visita a Alianza Petrolera (6:20 p.m.)

