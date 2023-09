El seleccionador de Venezuela, el argentino Fernando Batista, dijo este miércoles que no le teme a ninguna de las selecciones que enfrentará en las eliminatorias, empezando por Colombia, su rival del jueves en Barranquilla, donde espera que sus dirigidos estén "fuertes" y "firmes" para jugar de "igual a igual".

"Respeto a todas las selecciones, pero miedo no le tengo a ninguna", declaró el entrenador, quien tiene fe en sus "estrategias, sistema de juego y manera de encarar los partidos", al considerar que a los rivales les costará superarlos "si nosotros estamos firmes, estamos fuertes en cada partido que nos toque jugar, y estamos convencidos de que podemos hacer las cosas bien".

(Selección Colombia: esta sería la titular para el partido contra Venezuela)(Selección Colombia, a iniciar con paso firme su sueño de ir al Mundial 2026)

No es fácil

El estratega agregó en la conferencia de prensa en Barranquilla que "cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, podemos hacer cosas importantes".



El argentino acotó: "tenemos que creer que podemos jugar de igual a igual a cualquiera; el gran rival somos nosotros mismos, pero para sentirnos fuertes y sentirnos confiados".



En cuanto al estreno ante los Cafeteros, "el Bocha" Batista advirtió que a Barranquilla no llegó "a no perder", porque "cuando uno va a un partido a no perder, termina perdiendo", así que su plan es "ser inteligentes, llevar el partido a nuestro ritmo, a lo que queremos nosotros y a lo que venimos preparando" para evitar un mal resultado en el estreno.

Facebook Twitter Linkedin

Salomón Rondón, delantero de Venezuela. Foto: AFP

La nómina sería: Rafael Romo; Yordan Osorio, Jhon Chancellor, Jon Aramburu, Luis Mago; Tomás Rincón, Junior Moreno, Jefferson Savarino, Darwin Machís; Josef Martínez, Salomón Rondón.

(Gerard Piqué, ‘de una pieza’ por bombazo de Shakira: ¿tendrá un tercer hijo?)

(Shakira da 'golpe bajo' a Gerard Piqué: revela quién ha sido el amor de su vida)