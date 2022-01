El preparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo, admitió este miércoles que se han detectado casos positivos de covid-19 antes del comienzo de los entrenamientos con miras a los partidos amistosos ante Panamá y Jamaica y el de eliminatoria contra Colombia el 28 de enero.



Si bien Bonillo no precisó el número ni el nombre de los jugadores afectados, reconoció que los futbolistas se encuentran aislados, pese a que "afortunadamente son casi asintomáticos o con síntomas muy leves".



De acuerdo a fuentes consultadas por medios locales, son dos los futbolistas que no pudieron iniciar los entrenamientos con la selección peruana el martes al dar positivo para covid-19 en las pruebas realizadas el lunes. Esta circunstancia no ha sido informada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en los distintos comunicados emitidos sobre los entrenamientos de la selección, que se realizan a puerta cerrada, sin acceso a periodistas.



En principio, los jugadores contagiados no serán desconvocados a la espera de que se recuperen a tiempo, pero de momento el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, citó este miércoles al delantero del Melgar Luis Iberico, por lo que la nómina del técnico argentino aumenta hasta los veinticuatro nombres.

Amistosos necesarios

Entre los ocho convocados que militan en clubes del extranjero, el portero Pedro Gallese confirmó este miércoles que ya cuenta con el permiso del Orlando City para participar en los compromisos de la selección peruana, pues estos se llevarán a cabo fuera de las fechas FIFA.



Gallese destacó que estos partidos amistosos "caen muy bien", especialmente para los jugadores de la MLS estadounidense como es su caso, quienes se encuentran sin competición ante el receso de la liga norteamericana.



La selección peruana recibirá a Panamá en el Estadio Nacional el domingo 16 de enero y cuatro días más tarde hará lo propio con Jamaica, en sendos partidos amistosos para preparar las dos siguientes jornadas de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar 2022 ante Colombia y Ecuador.



