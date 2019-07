Selección femenina de USA tendrá paga extra tras ganar el mundial

El protagonismo de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos se mantiene dentro de la actualidad del deporte nacional al recibir la buena noticia de una donación de 529.000 dólares por parte de la compañía que la patrocina, la marca "Procter & Gamble" (P&G).

La donación fue hecha como reconocimiento al gran triunfo deportivo que lograron en el pasado Mundial de Francia 2019, donde se proclamaron campeonas por segunda edición consecutiva, pero sobre todo para mantener la lucha por la igualdad salarial que reclaman las jugadoras con respecto al equipo nacional masculino.

La entrega de dinero de la compañía, que apoya el fútbol estadounidense a través de su marca Secret de desodorantes, permitirá a cada una de las 23 componentes del equipo campeón recibir una paga extra de 23.000 dólares y mantenerse en la lucha por cerrar la brecha salarial que disputan en la actualidad.



El patrocinador publicó este domingo un anuncio de página completa impreso en el diario "The New York Times e instó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a "estar del lado correcto de la historia".



"Aprovechemos este momento de celebración para impulsar el deporte femenino", dice Secret en el anuncio. "Instamos a la Federación de Fútbol de EE. UU. a ser un faro de fortaleza y a terminar con la desigualdad salarial de género de una vez por todas".



El pasado marzo, 28 miembros del equipo nacional femenino demandaron a la Federación de Fútbol de Estados Unidos por presunta discriminación de género. La demanda afirma que la federación paga menos a las mujeres que a los miembros del equipo nacional masculino.



Pero la respuesta de la federación no se hizo esperar y les recordó tres elementos objetivos fundamentales que en la demanda no se tenían en cuenta. El primero que el equipo nacional femenino tiene firmado un convenio laboral que debe ser respetado en su integridad.



El segundo, que su gestión está ceñida estrictamente a lo que tiene establecido la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y tercero que siempre han estado abiertos al dialogo y a la negociación "constructiva" y "realista" entorno a los ingresos que generan.

EFE