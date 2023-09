Quince campeonas del mundo con España, así como varias jugadoras que no participaron en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Mapi León y Patri Guijarro, figuran en la convocatoria de la nueva entrenadora de la selección nacional femenina, Montse Tomé, para los partidos de la Liga de Naciones ante Suecia y Suiza, donde no estará Jenni Hermoso.



Además de Mapi León y Patri Guijarro, las más significadas de las que en su día, antes del Mundial, rechazaron participar en la selección, están citadas otras jugadoras que no estuvieron en la cita orbital, como las zagueras Laia Aleixandri y María Méndez, la mediocampista Rosa Márquez y las delanteras Inma Gabarro, Amaiur Sarriegi y Lucía García.



Las jugadoras que estuvieron en el Mundial y que ahora se han quedado fuera de la lista, por diferentes motivos, son Jenni Hermoso, Rocío Gálvez, Salma Paralluelo, Laia Codina, Ivana Andrés, Irene Guerrero, Claudia Zornoza y Alba Redondo.



Esta primera convocatoria de Montse Tomé, que ha relevado a Jorge Vilda tras su destitución, se produce después de que un total de 39 jugadoras, incluidas todas las campeonas del mundo salvo Athenea del Castillo y Claudia Zornoza -se retiró del equipo nacional-, exigieron el viernes en un comunicado que, pese a la salida de Luis Rubiales, ya expresidente de la RFEF, aún debía de producirse una reestructuración del organigrama del fútbol femenino, del gabinete de la presidencia y de la secretaría general, del área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad para volver a la selección.

Montse Tomé hacía parte del cuerpo técnico de Jorge Vilda Foto: Real Federación Española de Fútbol

Pocas horas antes de la presentación y de la lista, la RFEF, ahora encabezada por el presidente de la comisión gestora, Pedro Rocha, publicó un comunicado en el que invitaba a las jugadoras de la selección "a sumarse al cambio liderado" por el organismo y las garantizó "un entorno seguro" para su vuelta al equipo.



En la presentación de Montse Tomé, a la que Pedro Rocha entregó una camiseta de la selección, al frente del equipo español también se presentó el nuevo cuerpo técnico, formado por Javier Lerga (segundo entrenador), Irene del Río (técnico auxiliar), Carlos Sánchez (preparador de porteras), Blanca Romero (preparadora física), Rubén Jiménez, Kiko Meléndez (analistas), y Emilio González (psicólogo).



España, vigente campeona mundial, comienza su participación en la Liga de Naciones, que también es clasificatoria para los Juegos de París 2024, ante Suecia en Gotemburgo el viernes y el martes frente a Suiza en Córdoba.

Bombazo con la primera lista de Montse Tomé, con Mapi, Patri, Amaiur y Lucía. Y también 15 mundialistas... pic.twitter.com/Ht6At8fx8V — Maria Tikas (@MariaTikas) September 18, 2023

Lista de convocadas

Guardametas: Cata Coll (Barcelona), Misa Rodríguez (Real Madrid) y Enith Salón (Valencia)



Defensas: Laia Aleixandri (Manchester City/ING), Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle (Barcelona), María Méndez (Levante), Oihane Hernández y Olga Carmona (Real Madrid).



Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, María Pérez (Barcelona), Tere Abelleira (Real Madrid) y Rosa Márquez (Betis)



Delanteras: Esther González (Gotham/USA), Lucía García (Manchester United/ING), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Mariona Caldentey (Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid) e Inma Gabarro (Sevilla).

La pregunta de @lussonia no puede ser más clara. La respuesta de Montse Tomé, no tanto.



Entiendo que si apela a la "profesionalidad" de las jugadoras es que esto, de consensuado, tiene poco. pic.twitter.com/hDXgYINc2p — David Orenes (@david_lrl) September 18, 2023

Montse Tomé explica la ausencia de Jenni Hermoso

Yo que soy la máxima responsable, hemos creído que la mejor manera de protegerla es no convocarla FACEBOOK

En la rueda de prensa, donde la seleccionadora de España presentó su primera lista oficial, decidió explicar el no llamado de la jugadora Jennifer Hermoso a la convocatoria con el equipo tras el beso no consentido de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, y explicó que se debe proteger a la afectada.



"Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar con ellas. Yo que soy la máxima responsable, hemos creído que la mejor manera de protegerla es no convocarla. Llevo cinco años trabajando con ella, hemos coincidido con ella como compañera", explicó Montse Tomé ante la pregunta de un periodista.

Montse Tomé, la nueva entrenadora de la Selección de España 🇪🇸, no sumó a Jenni Hermoso en su primera convocatoria. "La mejor manera de protegerla es así. Estamos con ella en todo. Contamos con ella".pic.twitter.com/ljHwMKD02A — VarskySports (@VarskySports) September 18, 2023

Con información de EFE

