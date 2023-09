Las internacionales españolas convocadas por Montse Tomé, a pesar de que la gran mayoría se declaró no seleccionable, viajaron este martes a su lugar de concentración en Valencia. La nueva seleccionadora española sorprendió el lunes al anunciar una lista para los partidos contra Suecia y Suiza, en la que incluyó a una quincena de campeonas del mundo y varias otras jugadoras que habían pedido no ser seleccionadas mientras no hubiera cambios en la Federación.

Las campeonas Olga Carmona, Misa Rodríguez, Eva Navarro, Oihane Hernández y Athenea del Castillo viajaron desde Madrid a su hotel de concentración en Oliva. Todas ellas, menos Athenea, firmaron un comunicado el viernes en el que 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, señalaron que consideraban que no se daban las condiciones para su vuelta a la Roja tras el escándalo del beso forzado del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso.



El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, se reunió este martes con las jugadoras para ofrecerles la ayuda del Gobierno en sus peticiones y pedirles que jueguen, ya que España se juega una plaza en los Juegos Olímpicos de París, algo que nunca ha logrado. "Id y nosotros nos comprometemos a que aquello que reclamáis pueda ser posible", dijo Francos a la televisión pública española.

Finalmente, y luego de comunicados y reuniones, 21 de las 23 jugadoras convocadas viajarán a Suecia para jugar con España el primer partido de la Liga de Naciones.



Víctor Francos explicó que "dos jugadoras, por razones de falta de ánimo, han solicitado la posibilidad de abandonar la concentración. No va a conllevar sanción".

Además, explicó los tres pilares del acuerdo con la jugadoras que tienen que ver con el Consejo Superior de Deportes: desarrollo de la Ley del Deporte, cambios en la RFEF de forma inmediata y comisión mixta entre CSD, RFEF y jugadoras.

