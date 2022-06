La Fifa mantuvo a Ecuador y al jugador Byron Castilllo en el Mundial de Catar 2022, pese al reclamo presentado por Chile en el que, según ellos, el jugador no era elegible para actuar en la eliminatoria por haber nacido en Colombia y no tener su documentación al día.

Tras conocer la decisión de la entidad que rige el fútbol en el mundo, el técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, dio un parte de tranquilidad por lo sucedido y se concentra ahora en los amistosos previos a la Copa del Mundo.



(En contexto: Fifa falló a favor de Ecuador, que va al Mundial de Catar 2022)



“Más allá de que muchas cosas se agitaron mediáticamente, la única preocupación que tenía era por Byron Castillo, por las cosas que estaba sufriendo humanamente, que eran absolutamente injustas, pero hasta que no exista un pronunciamiento uno no podía dejarlo de lado”, señaló Alfaro en rueda de prensa.

Alfaro siempre mantuvo la fe en Castillo



El técnico argentino nunca dudó de la inocencia de Castillo. “Nunca hubo un día, ni una mañana, ni un entrenamiento, ni ningún momento que nosotros no pensáramos que lo nosotros nos habíamos ganado con derecho en la cancha iba a permanecer en ese lugar, más allá de las presiones mediáticas, de las cuestiones que pusieron en tela de juicio un montón de cosas y que obviamente no me sorprenden porque hace 30 años que estoy en el fútbol y sé que hay de todo”, dijo Alfaro.



En el plantel de Ecuador recibieron las cosas con tranquilidad. “Les dije a los muchachos que nosotros no tenemos que festejar, para nada; nosotros festejamos después del partido contra Paraguay cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo. Este fue nuestro momento de festejo, nosotros ahora seguimos trabajando día a día como lo estamos haciendo desde que llegamos a Estados Unidos para enfrentar a Cabo Verde y terminar esta etapa de preparación que para nosotros fue muy importante y muy buena, haciendo todas las cosas que queremos hacer para tener el mejor mundial posible con Ecuador”.



(En otras noticias: Luis Díaz: ¿por qué en Liverpool ponen en duda su titularidad?)



Castillo, muy seguramente, será titular en el partido contra Cabo Verde, que se jugará este sábado a las 7 de la noche en Fort Lauderdale.



DEPORTES